澳網》球后就是狂 莎巴蓮卡連4年晉決賽

〔記者吳孟儒／綜合報導〕白俄羅斯球后莎巴蓮卡昨以6：2、6：3收拾烏克蘭12種子斯維托麗娜，以一盤未失之姿拉出6連勝，連4年晉級澳洲網球公開賽女單決賽，她將與哈薩克第5種子蕾巴金娜對決，挑戰個人賽史第3冠。

「說實話，我自己都不敢相信，這是一項了不起的成就。」莎巴蓮卡興奮地說：「儘管賽事還沒結束，但能贏下這場比賽我很開心，因為對手實力很好，能在這場硬仗勝出很不容易。」面對攻守表現出色的斯維托麗娜，莎巴蓮卡在各環節的發揮依舊優於對手，全場4度破發，掃出29記致勝分，且僅出現15次非迫性失誤，最終僅花77分鐘就勝出。

莎巴蓮卡是史上第3位連4年闖進澳網決賽的女單選手，前一位是瑞士名將辛吉絲，她曾在1997年至2002年連6年晉級決賽，而被問及自己是否曾夢想過會有這一天？對此，她笑說：「小時候的我，從沒想過自己能躋身世界前十，更別說保持這樣的穩定發揮，且能在充滿掌聲的賽場打球，這樣的生活就像一場夢，我每天都心懷感恩。」

陳冠守 挺進青少年男單8強

哈薩克第5種子蕾巴金娜在4強戰以6：3、7：6（9：7）力退美國第6種子佩古拉，繼2023年再度殺入澳網決賽。莎巴蓮卡和蕾巴金娜生涯14度交手取得8勝優勢。

另外，台灣小將陳冠守在青少男單16強賽，以6：1、6：3扳倒烏克蘭第6種子比洛澤爾采夫，挺進8強。

