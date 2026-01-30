NBA》柯瑞總得分超越真理 挑戰石佛

柯瑞本季有望成為NBA史上第14位「2萬7千分」俱樂部成員。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞昨攻下27分，在NBA歷史得分榜登上第19名，帶領勇士轟出本季單場最高分，最終以140：124大勝爵士。

率勇士轟垮爵士 柯爾讚傑作

37歲柯瑞此仗14投7中，包括4顆三分球，生涯總得分2萬6424分超越「真理」皮爾斯的2萬6397分，按照柯瑞本季場均進帳27.3分，近日將再超越「石佛」鄧肯，本季也有望成為NBA史上第14位「2萬7千分」俱樂部成員。

在柯瑞領軍下，勇士隊此仗進攻相當流暢，頂替J.巴特勒空缺的穆迪貢獻5顆三分球，攻下26分。勇士在第4節一波15：0攻勢，是打垮爵士的關鍵，全場更轟進23顆三分球，命中率超過4成，最重要是替補席共5人得分雙位數。總教練柯爾以「傑作」形容團隊的進攻表現，並大讚替補席火力驚人。

另外，由於「字母哥」亞德托昆波外傳將在2月5日交易截止日前離開公鹿，外媒點名包括勇士、熱火、灰狼、尼克，皆可能成為字母哥的新東家。

身為勇士一哥的柯瑞預料不可能被交易，但他的戰友D.格林、巴特勒或許會成為交易籌碼，柯瑞表示：「我們不可能對傳聞、交易討論一無所知，但眼前最重要還是努力在每場比賽尋求勝利。」

