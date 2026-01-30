泰國羽球大師賽》李家雙胞胎 逆轉地主晉8強

土銀雙胞胎李芳任／李芳至，昨在泰國羽球大師賽逆轉地主對手晉級男雙8強。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕開季狀態不佳的土銀雙胞胎李芳任／李芳至昨在泰國羽球大師賽，以17：21、21：15、21：19逆轉地主對手查羅恩基塔蒙／通薩，晉級男雙8強。

世界排名23的李芳任／李芳至去年和年終總決賽參賽資格失之交臂，本季又連續在馬來西亞公開賽、印度公開賽、印尼大師賽首輪就遭到淘汰，如今必須設法在300等級泰國大師賽，找回自信。

李芳任／李芳至首輪鏖戰3局才解決吳冠勳／蘇敬恒，昨雖先丟掉首局，但兩人有及時改變策略，並成功壓制對手，帶走勝利。另外，林家佑／林永晟也晉級男雙8強，女雙頭號種子林芝昀／許尹鏸、許雅晴／宋祐媗、楊景惇／張淨惠，將在今天8強賽持續奮戰。

女單方面，黃宥薰以10：21、21：19、21：19逆轉印度選手哈布，挺進8強。黃宥薰首局狀態不佳，還好後兩局做出調整，她決勝局19：19時，還利用女選手少有的「雙腳起跳殺球」搶下賽末點，並完成逆轉。

女單宋碩芸、彭雨薇、董秋彤及男單丁彥宸、王柏崴，皆在16強出局，黃宥薰成為唯一晉級8強的台灣單打選手，她今天將跟日本好手明地陽菜，爭4強門票。

