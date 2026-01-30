小萊德陳以傑 最快7月披台灣隊戰袍

名將萊德之子陳以傑去年10月24日正式取得台灣護照。（小萊德母親凡妮莎提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕湖人名將萊德之子陳以傑去年10月24日正式取得台灣護照，近日傳出他有很高意願加入台灣隊，最快有機會在今年7月U18亞洲盃披上台灣隊戰袍，籃協副秘書長張承中表示，未來等他年紀稍長也會邀請他來台參與瓊斯盃或其他國際賽事，讓他有機會在台灣球迷面前一展身手。

近年台灣籃協積極為國家隊招募人才，鎖定在海外打拚的年輕球員，近日籃協祕書長李雲翔也赴美了解大家的狀況，並觀賞賀家兄弟對決的賽事。張承中表示，賀丹、賀博去年就代表台灣參與亞洲盃，「他們都是我們國家隊的一份子，彼此保持密切聯繫。」他提到，由於兩人都還是學生，在不與學業衝突的情況下，未來會繼續邀請他們參與國家隊賽事。

請繼續往下閱讀...

未滿16歲 身高已188公分

今年3月12日才要滿16歲的陳以傑，已經長到188公分，未來表現備受期待，外傳他最快有機會參與今年U18亞洲盃，張承中表示，他現在身分參與國家隊是沒問題的，行程不衝突情況下，當然會積極邀請，「未來要組訓時我們會和他聯繫、溝通，雙方互動一直都很密切，等他年紀再長一點，也會邀請他來參與瓊斯盃。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法