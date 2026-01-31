經典賽》吳哲源上屆神遞補 本屆台灣也有準備

經典賽台灣隊日前集訓。（資料照）

部分未入選選手

仍會續留二階集訓

〔記者徐正揚／台北報導〕本屆經典賽30人正式名單將於下週二提交，台灣隊進入第一階段集訓名單的43人雖有近3分之1會被割愛，基於上屆出現曾仁和在30人名單確定後受傷退出的突發狀況，在旅美球員最快2月28日才能在日本宮崎會合前，部分未入選球員仍會隨隊至第二階段集訓結束。

台灣隊上屆於2023年1月6日提交35人名單但不公布，1週後公布36人集訓名單，1月29日在斗六棒球場展開第一階段集訓，2月3日張奕在日職春訓因右肩不適從一軍組降至二軍組，當日台灣隊宣布他不會參賽，2月6日公布30人正式名單，張奕與吳哲源、林凱威、戴培峰、岳東華、林安可未入選，除林安可續留至2月17日，其餘5人於2月8日歸建母隊。

請繼續往下閱讀...

確定正式名單才過5天，曾仁和於2月11日Live BP守備時因傷退場，就醫診斷為背部肌肉急性發炎，台灣隊緊急召回吳哲源並讓他於2月14日首場熱身賽取代曾仁和擔任第2任投手，3天後教練團確認曾仁和傷勢來不及復原，遞補30人名單的吳哲源於3月11日中繼4.1局無失分幫助台灣擊敗荷蘭。

本屆台灣隊30人名單預計帶15至16名投手，礙於旅美投手無法在農曆年後加入，若要按照經典賽的投球限制於實戰演練，不可能只調度10名投手就完成2月26、27日在大巨蛋的2場熱身賽，未入選的中職投手應會續留第二階段集訓分攤局數，若有突發狀況也有充足人手可以因應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法