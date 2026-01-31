旅日4將一軍開局 近年最猛

孫易磊（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本職棒春訓明天登場，2大旅日強投古林睿煬和孫易磊昨赴日報到，連同林安可、徐若熙，有多達4位旅日好手從一軍出發，且都可望扮演3月世界棒球經典賽台灣隊的投打要角，堪稱是近年日職台將戰力最強大的一年。

火腿「台灣雙寶」古林睿煬（見圖）和孫易磊昨赴日報到，兩人開季都從一軍出發。（資料照）

有原航平回火腿

日職旅日好手春訓分組

古林、易磊面臨競爭

古林睿煬、孫易磊昨返日備戰，日本火腿將「台灣雙寶」放在春訓一軍，將在沖繩名護市的市營球場開訓，而火腿今年口號是「DOMIれ」，從英文單字Dominate發想，跟監督新庄剛志劍指本季「壓倒性勝出」的理念不謀而同。3度拿下洋聯勝投王的有原航平重返老東家後，古林和孫易磊面臨更激烈的先發競爭。

另一台灣隊王牌候選徐若熙的生涯首次日職春訓，將前往宮崎縣的「生目的杜運動公園」，他跟古林和孫易磊可望在2月26、27日的台日棒球國際交流賽亮相，賽事結束後再隨國家隊去宮崎集訓。

古巴經典賽選手回母國 不參加日職春訓

經典賽台灣隊讓旅日好手返回母隊春訓，A組的古巴隊則大不相同，軟銀王牌莫伊內洛、巨人終結者馬丁尼茲、火腿捕手馬丁尼茲都因國家隊集訓，不參加日職春訓。

過去日職台將有段時間只靠宋家豪在一軍獨撐大局，去年更一度剩下王彥程在春訓從一軍出發，近年中職勢力抬頭，陸續輸出古林、林安可和徐若熙，讓今年日職春訓有不少看點。

