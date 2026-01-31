自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

旅日4將一軍開局 近年最猛

2026/01/31 05:30

孫易磊（資料照）孫易磊（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本職棒春訓明天登場，2大旅日強投古林睿煬和孫易磊昨赴日報到，連同林安可、徐若熙，有多達4位旅日好手從一軍出發，且都可望扮演3月世界棒球經典賽台灣隊的投打要角，堪稱是近年日職台將戰力最強大的一年。

火腿「台灣雙寶」古林睿煬（見圖）和孫易磊昨赴日報到，兩人開季都從一軍出發。（資料照）火腿「台灣雙寶」古林睿煬（見圖）和孫易磊昨赴日報到，兩人開季都從一軍出發。（資料照）

有原航平回火腿

日職旅日好手春訓分組日職旅日好手春訓分組

古林、易磊面臨競爭

古林睿煬、孫易磊昨返日備戰，日本火腿將「台灣雙寶」放在春訓一軍，將在沖繩名護市的市營球場開訓，而火腿今年口號是「DOMIれ」，從英文單字Dominate發想，跟監督新庄剛志劍指本季「壓倒性勝出」的理念不謀而同。3度拿下洋聯勝投王的有原航平重返老東家後，古林和孫易磊面臨更激烈的先發競爭。

另一台灣隊王牌候選徐若熙的生涯首次日職春訓，將前往宮崎縣的「生目的杜運動公園」，他跟古林和孫易磊可望在2月26、27日的台日棒球國際交流賽亮相，賽事結束後再隨國家隊去宮崎集訓。

古巴經典賽選手回母國 不參加日職春訓

經典賽台灣隊讓旅日好手返回母隊春訓，A組的古巴隊則大不相同，軟銀王牌莫伊內洛、巨人終結者馬丁尼茲、火腿捕手馬丁尼茲都因國家隊集訓，不參加日職春訓。

過去日職台將有段時間只靠宋家豪在一軍獨撐大局，去年更一度剩下王彥程在春訓從一軍出發，近年中職勢力抬頭，陸續輸出古林、林安可和徐若熙，讓今年日職春訓有不少看點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中