自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

鄧愷威升「空」 先發中繼兩相宜

2026/01/31 05:30

（取自太空人臉書）（取自太空人臉書）

〔記者羅志朋／綜合報導〕美職巨人昨將27歲的鄧愷威（見圖，取自太空人臉書）交易至太空人，成為繼林哲瑄、羅嘉仁後隊史第3位台灣球員，與剛加盟的日籍強投今井達也當隊友，新球季鄧愷威定位可能是先發後段輪值或長中繼。

列太空人40人

感謝巨人栽培

巨人將鄧愷威送到太空人，換來21歲捕手維拉洛爾和國際球員簽約金額度，太空人指定讓渡（DFA）30歲右投法蘭斯，並將鄧愷威放進40人名單，鄧愷威透過經紀公司表示，「感謝巨人一路以來的栽培，也感謝太空人的肯定與信任，給我新的機會與挑戰，我會全力把握每次上場機會繼續努力。」

去年鄧愷威在大聯盟出賽8場其中7場先發，戰績2勝4敗、防禦率6.37，29.2局飆39K，直球均速93.2英里（約150公里），招牌橫掃球使用比例達38.7%，橫掃球被打擊率僅1成91，1月初他婉謝經典賽台灣隊邀請，專心備戰新賽季，並強調這是艱難的決定，如今確定從巨人轉戰太空人。

春訓先發調整

競爭開季第5、6號

本季太空人預計採用6人先發輪值，大聯盟春訓鄧愷威將以先發投手的方式調整，競爭開季第5、6號先發或長中繼，由於他還有1次小聯盟下放權，加上先發、後援兩相宜，成為教練團調度活棋，也提升牛棚深度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中