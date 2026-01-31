鄧愷威升「空」 先發中繼兩相宜

（取自太空人臉書）

〔記者羅志朋／綜合報導〕美職巨人昨將27歲的鄧愷威（見圖，取自太空人臉書）交易至太空人，成為繼林哲瑄、羅嘉仁後隊史第3位台灣球員，與剛加盟的日籍強投今井達也當隊友，新球季鄧愷威定位可能是先發後段輪值或長中繼。

列太空人40人

感謝巨人栽培

巨人將鄧愷威送到太空人，換來21歲捕手維拉洛爾和國際球員簽約金額度，太空人指定讓渡（DFA）30歲右投法蘭斯，並將鄧愷威放進40人名單，鄧愷威透過經紀公司表示，「感謝巨人一路以來的栽培，也感謝太空人的肯定與信任，給我新的機會與挑戰，我會全力把握每次上場機會繼續努力。」

去年鄧愷威在大聯盟出賽8場其中7場先發，戰績2勝4敗、防禦率6.37，29.2局飆39K，直球均速93.2英里（約150公里），招牌橫掃球使用比例達38.7%，橫掃球被打擊率僅1成91，1月初他婉謝經典賽台灣隊邀請，專心備戰新賽季，並強調這是艱難的決定，如今確定從巨人轉戰太空人。

春訓先發調整

競爭開季第5、6號

本季太空人預計採用6人先發輪值，大聯盟春訓鄧愷威將以先發投手的方式調整，競爭開季第5、6號先發或長中繼，由於他還有1次小聯盟下放權，加上先發、後援兩相宜，成為教練團調度活棋，也提升牛棚深度。

