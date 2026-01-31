自由電子報
體育 即時新聞

澳網》明拚生涯全滿貫 艾卡拉茲決戰喬帥

2026/01/31 05:30

球王艾卡拉茲打進冠軍戰，離生涯全滿貫剩最後一步。（路透）球王艾卡拉茲打進冠軍戰，離生涯全滿貫剩最後一步。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕世界球王艾卡拉茲昨強忍右腿抽筋不適，歷經5盤史詩大戰終以6：4、7：6（7：5）、6：7（3：7）、6：7（4：7）、7：5力退德國第3種子茲維列夫，首度挺進澳洲網球公開賽男單冠軍戰，離「生涯全滿貫」等歷史紀錄就剩最後一步。

艾卡拉茲週日壓軸對手，將是「三巨頭」最後一人的喬科維奇，38歲塞爾維亞老將後來居上，3：6、6：3、4：6、6：4、6：4大逆轉二連霸的義大利衛冕者辛納，即將挑戰賽史第11冠、大滿貫25冠，週日龍爭虎鬥備受各界期待。

腿傷咬緊牙關

逾5小時大戰勝出

「始終相信自己！」艾卡拉茲開賽連下兩城，第3盤卻感到右大腿不適，醫療暫停後狀態下滑，但他咬緊牙關撐到決勝盤，並從3：5上演出絕地大反撲，戲劇性的連趕4局扭轉頹勢，贏得澳網史上第3漫長的5小時27分鐘鏖戰。

在獲勝的那一刻，艾卡拉茲欣喜若狂倒在地上，並透露如何締造生涯5盤大戰15勝1負的驚人戰績，「無論身處困境或者經歷什麼，都必須相信自己。就體能而言，這絕對是職業生涯最艱苦的比賽之一。我堅持奮戰到最後，不斷提醒自己仍有機會，並為第5盤的拚搏和逆轉感到無比自豪。」

坐擁大滿貫6冠的艾卡拉茲，以22歲又258天榮膺史上最年輕晉級全部四大賽男單決戰，他期許再接再厲，完成史上最年輕集滿四大賽金盃的「生涯全滿貫」，及年紀最小的大滿貫7冠王等壯舉。

