體育 即時新聞

銳劍世界盃奪金》林雨潔世界第一 台灣青少年擊劍首人

2026/01/31 05:30

林雨潔（右2）奪銳劍世界盃金牌，U17世界排名登上第一，成為台灣第1人。（教練李俊徵提供）林雨潔（右2）奪銳劍世界盃金牌，U17世界排名登上第一，成為台灣第1人。（教練李俊徵提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕15歲擊劍新星林雨潔去年在世青賽受到挫折，決定回台灣接受更精實訓練，如今證明這是正確的決定，昨她在青少年銳劍世界盃埃及站勇奪金牌，U17世界排名將從第4躍居至第1，成為台灣擊劍史上首位登上世界第1的青少年選手。

原在美就讀訓練

返台練功實力提升

林雨潔因手腕有受傷小組賽表現不佳，進入淘汰賽後憑藉戰術的運用及堅強意志力，連續戰勝中國選手丁曉希、烏茲別克納札諾娃，金牌戰再力退加拿大塞雷娜，繼哥斯大黎加站後再度封后，也確定世界排名將升至第1。

林雨潔的姊姊林品杉也是擊劍選手，目前在美國讀大學，她從小就跟著姊姊一起練習，也深愛這項運動。林雨潔原本在美國讀書並於當地俱樂部接受訓練，去年她代表台灣參加世青賽表現不理想，決定申請自學並返台隨中正高中擊劍隊練習，希望實力能有所提升。

去年4月開始接手林雨潔訓練的教練李俊徵表示，她除了有172公分的身高優勢，更難得的是能主動把所有練習課表練好練滿。擊劍隊每天都要晨操，她就在學校對面租房子，除了全心投入訓練，凌晨還要跟美國學校進行線上課程，但從不喊苦。

林雨潔接下來還要參加中國杭州站，捍衛世界第1頭銜，接下來也還有亞青、世青等大賽，李俊徵期許愛徒能再次為國爭光。

