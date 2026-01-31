NBA》19歲佛拉格紀錄夜 最後8秒「誤」事

佛拉格（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕獨行俠狀元佛拉格昨轟下49分，締造多項超神紀錄，但最後8秒處理球火候不足，發生致命失誤，最終獨行俠以121：123不敵黃蜂，他也成為悲情英雄。

49分10籃板3助攻

連刷多項紀錄

上個月剛滿19歲的佛拉格，展現令人驚艷的進攻能力，全場29投20中包括3顆三分球，攻下生涯新高49分，外帶10籃板、3助攻，成為史上單場攻下最多分的19歲球員，也是史上最年輕單場得分逾45分，及首位進帳至少45分、10籃板的菜鳥。

請繼續往下閱讀...

獨行俠昨為1981年選秀狀元阿雷吉舉行球衣引退儀式，他在1981年曾攻下42分，原本是隊史菜鳥得分紀錄，昨被佛拉格改寫，在場觀賽的阿雷吉也為這位小老弟的表現感到驕傲。

庫尼普爾8顆三分彈

佛拉格讚昔日隊友

佛拉格雖寫下多項紀錄，卻在最後被大學隊友、黃蜂菜鳥庫尼普爾的嚴防下發生致命傳球失誤，隨後又賠上犯規，讓庫尼普爾兩罰皆中，率黃蜂踢館成功。獨行俠主帥基德表示，「我們見證歷史，可惜結果不盡如人意！」

去年選秀首輪第4順位加入黃蜂的庫尼普爾，單場飆進8顆三分球，斬獲生涯新高34分，守住昔日隊友佛拉格更是價值連城。佛拉格有風度大讚庫尼普爾，「他就像殺手，最後抄截相當關鍵，我們這輩子都會記住這場比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法