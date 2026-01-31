自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》19歲佛拉格紀錄夜 最後8秒「誤」事

2026/01/31 05:30

佛拉格（路透）佛拉格（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕獨行俠狀元佛拉格昨轟下49分，締造多項超神紀錄，但最後8秒處理球火候不足，發生致命失誤，最終獨行俠以121：123不敵黃蜂，他也成為悲情英雄。

49分10籃板3助攻

連刷多項紀錄

上個月剛滿19歲的佛拉格，展現令人驚艷的進攻能力，全場29投20中包括3顆三分球，攻下生涯新高49分，外帶10籃板、3助攻，成為史上單場攻下最多分的19歲球員，也是史上最年輕單場得分逾45分，及首位進帳至少45分、10籃板的菜鳥。

獨行俠昨為1981年選秀狀元阿雷吉舉行球衣引退儀式，他在1981年曾攻下42分，原本是隊史菜鳥得分紀錄，昨被佛拉格改寫，在場觀賽的阿雷吉也為這位小老弟的表現感到驕傲。

庫尼普爾8顆三分彈

佛拉格讚昔日隊友

佛拉格雖寫下多項紀錄，卻在最後被大學隊友、黃蜂菜鳥庫尼普爾的嚴防下發生致命傳球失誤，隨後又賠上犯規，讓庫尼普爾兩罰皆中，率黃蜂踢館成功。獨行俠主帥基德表示，「我們見證歷史，可惜結果不盡如人意！」

去年選秀首輪第4順位加入黃蜂的庫尼普爾，單場飆進8顆三分球，斬獲生涯新高34分，守住昔日隊友佛拉格更是價值連城。佛拉格有風度大讚庫尼普爾，「他就像殺手，最後抄截相當關鍵，我們這輩子都會記住這場比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中