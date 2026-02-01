曾豪駒高點掌舵 桃猿野心是有的

猿隊總教練曾豪駒昨主持開訓典禮，隨即趕回國訓中心帶領經典賽國家隊。（記者陳志曲攝）

衛冕軍昨開訓

梁家榮出任猿隊隊長。（記者陳志曲攝）

喊出2連霸

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿昨在青埔運動公園棒球場舉行開訓典禮，正式發表年度口號「做伙 #UNITE」，回任一軍總教練的曾豪駒霸氣喊出「是有的！」他對於兩度接任總教練都在球隊奪冠的隔年，不諱言壓力確實很大，但會想辦法讓球員安定成長，帶領球隊邁向二連霸。新球季由梁家榮接任隊長，陳冠宇、陳晨威分別擔任投手、野手副隊長。

曾總兩度掌兵符

都在奪冠後

Lamigo桃猿於2019年完成三連霸，季後樂天集團接手球隊更名樂天桃猿，曾豪駒由一軍打擊教練升任總教練，2023年季後為連續2年在台灣大賽失利請辭。樂天去年由古久保健二率隊奪冠，曾豪駒卻銜命回任，他坦言，每次都在高點承接重任，既然選擇承擔就是想辦法做好，目前向球團請假到經典賽結束，球團也支持他帶領台灣隊，各項事務早已安排好，春訓由林政億、陳彥夆主導訓練規劃。

樂天於2月4日移師台東展開春訓，2月10、11日派出資歷1年以上年輕球員為主體的陣容，前往日本石垣島與千葉羅德海洋進行亞洲門戶交流賽。曾豪駒表示，黃子鵬離隊留下的局數將開放本土投手競爭，陳克羿、林子崴、曾家輝、盧冠宇都有機會，「黃子鵬大概有120局，還有曾仁和的離開，都需要由年輕投手補上，這對他們是很好的機會。」

代理領隊森井誠之宣布，將與樂天金鷲展開多面向合作，先以「一年期、持續往返」為方向規劃，層面不僅止於球員也會涵蓋教練體系。首波交流於本週展開，金鷲派出退役的銀次、岡島豪郎來台4至5天擔任春訓客座教練指導打擊，桃猿也會安排4名選手前往金鷲二軍春訓基地久米島進行聯合訓練，未來希望交流成為常態。

