林智平憑真本事 讓轉教練聲音消失

林立（中）帶著8年大約迎接新球季。（記者陳志曲攝）

2年純球員複數年合約

林智平新球季迎來生涯第2張複數年合約。 （記者陳志曲攝）

迎接41歲新球季

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿昨公布首波談薪結果，林智平、張閔勛、成晉、林承飛都簽下複數年合約，外野手林政華月薪從12萬翻倍至24萬，開季已滿41歲的林智平更收下平均月薪25萬2年合約，不禁笑說：「這個年紀還能談到複數年約，其實我也蠻意外，只能說蠻幸運的。」

林智平去年在季後挑戰賽第4戰9局上轟出追平3分彈，是樂天逆轉淘汰統一獅晉級台灣大賽進而奪冠的關鍵一擊，繼2015-16年後拿到第2張複數年合約，他表示，能在40歲還被球團肯定，代表這幾年在場上的表現被看見，目標朝「終生桃猿人」邁進。

林智平透露，3年前陷入低潮時，球團曾提過是否轉任教練，隨著成績回升，轉教練的聲音逐漸消失，也更加珍惜新合約，「這次是純球員合約，我也希望把重心放在球員，當教練其實很不容易，要顧的事情太多了。」

張閔勛去年首次拿到最佳十人捕手獎，進職棒10年第1次簽下2年合約，月薪從去年19萬增至今年32萬、明年36萬，他表示，從沒拿過複數年合約，與經紀人討論後決定嘗試，球隊也提出2年、3年兩種版本，「覺得先不要太長，等合約到期後，再重新檢視自己。」

林立簽下總值1.8億元的8年大約，現年30歲的他幾乎確定職棒生涯都在樂天度過，他不諱言，有想過今年季後在自由球員市場測試身價，但狀況難以預料，「既然樂天願意相信我，我就接受這個合約，重點是穩定，時機點也很剛好，我都在桃園長大，很熟悉這個環境。」

