王溢正帶小猿 看見第1指名有感

〔記者徐正揚／桃園報導〕離開職棒1年的王溢正回到前東家樂天桃猿，身分從球員變成二軍投手教練，他表示，結束球員生涯沒有太多掙扎，接到樂天球團的邀請既開心也很緊張，考慮一段時間才決定「回娘家」，目前還在摸索教練角色，希望把經驗轉化為可以理解吸收的內容，傳授給年輕球員協助選手成長。

王溢正於2024年季後未獲台鋼雄鷹續約，去年在基層指導社區棒球，並在桃園市錦興國小少棒隊擔任教練，他指出，隨著年齡漸長、體力下滑、上場機會減少開始出現退役念頭，接到樂天的邀請有猶豫一下，從選手變成教練必須適應角色轉換，教導年輕球員也須重新思考表達方式，1月初剛回球隊發現年輕球員很多，覺得去年選秀第1輪指名鍾亦恩的體格、協調性都很像以前的他，「我會朝我的style去幫助他，其他人當然是因材施教。」

王溢正從Lamigo到樂天共效力桃猿11個球季，是隊史6年5冠時期的重要功臣，累計勝投、先發場次、投球局數等多項成績都是隊史投手紀錄，他表示，雖然回到熟悉的球隊，因為個性比較害羞，沒有補辦引退儀式的想法，希望把心力放在教練工作上。樂天球團表示，是否為王溢正舉辦引退儀式，一切尊重個人意願。

