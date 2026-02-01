自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

兄弟們要什麼? 最大公約數反擊猿

2026/02/01 05:30

兄弟許基宏寫下心願卡。（記者林正堃攝）兄弟許基宏寫下心願卡。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟明天在屏東公益園區球場開訓，對於衛冕軍樂天桃猿的復仇企圖心強烈，王威晨昨直言今年目標就是討回總冠軍，黃韋盛也形容被樂天「狠狠重擊一拳」後要想辦法反擊，都在開訓前就透露團隊的年度期許。

兄弟王威晨（後排右一）出席路跑活動。（記者林正堃攝）兄弟王威晨（後排右一）出席路跑活動。（記者林正堃攝）

明開訓前喊話

討回總冠軍

王威晨與黃韋盛、許基宏和陳琥出席路跑活動，他從2021年接任中信隊長以來，前3次台灣大賽都順利奪冠，去年卻被樂天以4勝1敗完成「下剋上」。首度以隊長身分輸掉台灣大賽，王威晨今年續任與否備受關注，他僅表示，「開訓那天就知道了。」

王威晨在2019-23年完成三壘金手套5連霸，過去2年都守不到獎項票選門檻的80場，去年更寫單季新低的32場，幾乎都擔任指定打擊。因此，王威晨從去年季後就提早加強自己，而頂替鎮守三壘防區的黃韋盛，去年守79場三壘，差1場就能角逐獎項，今年力拚生涯首度守滿80場。

黃韋盛仍希望本季身體健康，聚焦在怎麼幫助球隊，他說自己可以守更多位置，雖然三壘差1場，但其他位置也有滿多出賽，「我覺得很知足，能上場比較重要，獎項是附加價值，我當然會往這方面追求 ，但還是以球隊勝利為重。」

自評去年球季，黃韋盛認為高低起伏還是有點大，想要成為更穩定的選手，「不只是成績，心態上也希望平穩一點，去年球季是很好的經驗，遇到挫折時更有方法去面對它，而不是不知道該怎麼辦。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中