兄弟們要什麼? 最大公約數反擊猿

兄弟許基宏寫下心願卡。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟明天在屏東公益園區球場開訓，對於衛冕軍樂天桃猿的復仇企圖心強烈，王威晨昨直言今年目標就是討回總冠軍，黃韋盛也形容被樂天「狠狠重擊一拳」後要想辦法反擊，都在開訓前就透露團隊的年度期許。

兄弟王威晨（後排右一）出席路跑活動。（記者林正堃攝）

明開訓前喊話

討回總冠軍

王威晨與黃韋盛、許基宏和陳琥出席路跑活動，他從2021年接任中信隊長以來，前3次台灣大賽都順利奪冠，去年卻被樂天以4勝1敗完成「下剋上」。首度以隊長身分輸掉台灣大賽，王威晨今年續任與否備受關注，他僅表示，「開訓那天就知道了。」

王威晨在2019-23年完成三壘金手套5連霸，過去2年都守不到獎項票選門檻的80場，去年更寫單季新低的32場，幾乎都擔任指定打擊。因此，王威晨從去年季後就提早加強自己，而頂替鎮守三壘防區的黃韋盛，去年守79場三壘，差1場就能角逐獎項，今年力拚生涯首度守滿80場。

黃韋盛仍希望本季身體健康，聚焦在怎麼幫助球隊，他說自己可以守更多位置，雖然三壘差1場，但其他位置也有滿多出賽，「我覺得很知足，能上場比較重要，獎項是附加價值，我當然會往這方面追求 ，但還是以球隊勝利為重。」

自評去年球季，黃韋盛認為高低起伏還是有點大，想要成為更穩定的選手，「不只是成績，心態上也希望平穩一點，去年球季是很好的經驗，遇到挫折時更有方法去面對它，而不是不知道該怎麼辦。」

