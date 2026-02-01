自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣隊週五唱名 金牌5虎手握號碼牌

2026/02/01 05:30

國民隊鄭宗哲再度被指定讓渡。（資料照）國民隊鄭宗哲再度被指定讓渡。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2019年U18世界盃冠軍隊成員鄭宗哲、林昱珉、李灝宇、陳柏毓和王彥程，都名列本屆經典賽台灣隊集訓名單，本週五30人正選名單放榜，昔日5大金牌戰將都有機會入列，成為Team Taiwan的戰力。只是鄭宗哲昨又遭國民指定讓渡（DFA），休賽季第4度遭DFA，可能再度面臨轉隊命運。

林昱珉（右）與陳柏毓（左）有機會入選經典賽30人名單。（資料照）林昱珉（右）與陳柏毓（左）有機會入選經典賽30人名單。（資料照）

鄭宗哲再被DFA

林昱珉獲邀大聯盟春訓

24歲的鄭宗哲去年短暫上大聯盟，出賽3場7打數未敲安，球季結束先後遭海盜、光芒、大都會、國民DFA，特別是前天國民才撿走鄭宗哲，昨又將他DFA，把26歲右投索里安諾放進40人名單。

鄭宗哲內野守備被評為具大聯盟水準，無奈欠缺攻擊火力，生涯在3A打擊率2成18、長打率2成80，2A打擊率2成30、長打率3成45，也讓他再戰大聯盟之路一波多「哲」。

22歲的響尾蛇左投林昱珉昨受邀參加大聯盟春訓，去年他在3A先發23場拿下5勝7敗、防禦率6.64，儘管帳面數據不佳，身為12強冠軍王牌的他，依舊是經典賽台灣隊倚重的先發投手，去年12月他受訪時曾表明，經典賽等級和奧運相同，參賽意願非常強烈，就看球團規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中