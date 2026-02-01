台灣隊週五唱名 金牌5虎手握號碼牌

國民隊鄭宗哲再度被指定讓渡。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2019年U18世界盃冠軍隊成員鄭宗哲、林昱珉、李灝宇、陳柏毓和王彥程，都名列本屆經典賽台灣隊集訓名單，本週五30人正選名單放榜，昔日5大金牌戰將都有機會入列，成為Team Taiwan的戰力。只是鄭宗哲昨又遭國民指定讓渡（DFA），休賽季第4度遭DFA，可能再度面臨轉隊命運。

林昱珉（右）與陳柏毓（左）有機會入選經典賽30人名單。（資料照）

鄭宗哲再被DFA

林昱珉獲邀大聯盟春訓

24歲的鄭宗哲去年短暫上大聯盟，出賽3場7打數未敲安，球季結束先後遭海盜、光芒、大都會、國民DFA，特別是前天國民才撿走鄭宗哲，昨又將他DFA，把26歲右投索里安諾放進40人名單。

請繼續往下閱讀...

鄭宗哲內野守備被評為具大聯盟水準，無奈欠缺攻擊火力，生涯在3A打擊率2成18、長打率2成80，2A打擊率2成30、長打率3成45，也讓他再戰大聯盟之路一波多「哲」。

22歲的響尾蛇左投林昱珉昨受邀參加大聯盟春訓，去年他在3A先發23場拿下5勝7敗、防禦率6.64，儘管帳面數據不佳，身為12強冠軍王牌的他，依舊是經典賽台灣隊倚重的先發投手，去年12月他受訪時曾表明，經典賽等級和奧運相同，參賽意願非常強烈，就看球團規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法