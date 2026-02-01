自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》國王人馬飆分 新台灣人抱蛋

2026/02/01 05:30

國王林書緯（中）飆出7記三分球，以生涯新高36分率隊連勝。（TPBL提供）國王林書緯（中）飆出7記三分球，以生涯新高36分率隊連勝。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL衛冕軍新北國王昨靠33歲後衛林書緯大爆發攻下36分領軍，以114：97力退福爾摩沙夢想家，近期收下2連勝，夢想家則苦吞3連敗。

林書緯斬獲36分

率國王2連勝

國王前次在客場與夢想家交手以20分差落敗，昨再度踢館洲際迷你蛋記取教訓，第二節打出以33：17一波流奠定勝基，團隊合計飆進22記三分球追平隊史紀錄，手感火燙的林書緯居功厥偉，外線9投7中挹注全場最高36分，寫下職籃生涯例行賽新高，另有8助攻、3籃板、3抄截，他將勝利歸功防守端的調整，認為團隊在防守上的專注度提升不少。

國王近期外援陣容異動不少，沃許本、杰倫都有傷，新洋將喬丹昨首度出賽就打了44分鐘，13投10中，拿下21分、15籃板，飛米在國王的第2戰也有24分、11籃板演出，總教練洪志善表示，喬丹是團隊型球員，此役一開賽還在熟悉團隊，不過很快就找到與本土配合的方式、進入狀況。

夢想家高柏鎧

打31分鐘0得分

國王除自家洋將發揮不俗，此役更讓夢想家當家中鋒「新台灣人」高柏鎧全場僅有1次出手，出賽31分鐘1分未得，對於這位台灣男籃歸化長人的低迷表現，主帥簡浩賽後僅簡短表示，會再向高柏鎧了解狀況。

夢想家此役開賽就拉出9：0攻勢，無奈氣勢只維持半節，班提爾拿下全隊最高20分，蔣淯安與馬建豪各有17分進帳，簡浩指出，輸球主因是防守策略，「防守沒有交代好、太多漏洞，教練團要回去檢討。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中