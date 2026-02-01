TPBL》國王人馬飆分 新台灣人抱蛋

國王林書緯（中）飆出7記三分球，以生涯新高36分率隊連勝。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL衛冕軍新北國王昨靠33歲後衛林書緯大爆發攻下36分領軍，以114：97力退福爾摩沙夢想家，近期收下2連勝，夢想家則苦吞3連敗。

林書緯斬獲36分

率國王2連勝

國王前次在客場與夢想家交手以20分差落敗，昨再度踢館洲際迷你蛋記取教訓，第二節打出以33：17一波流奠定勝基，團隊合計飆進22記三分球追平隊史紀錄，手感火燙的林書緯居功厥偉，外線9投7中挹注全場最高36分，寫下職籃生涯例行賽新高，另有8助攻、3籃板、3抄截，他將勝利歸功防守端的調整，認為團隊在防守上的專注度提升不少。

國王近期外援陣容異動不少，沃許本、杰倫都有傷，新洋將喬丹昨首度出賽就打了44分鐘，13投10中，拿下21分、15籃板，飛米在國王的第2戰也有24分、11籃板演出，總教練洪志善表示，喬丹是團隊型球員，此役一開賽還在熟悉團隊，不過很快就找到與本土配合的方式、進入狀況。

夢想家高柏鎧

打31分鐘0得分

國王除自家洋將發揮不俗，此役更讓夢想家當家中鋒「新台灣人」高柏鎧全場僅有1次出手，出賽31分鐘1分未得，對於這位台灣男籃歸化長人的低迷表現，主帥簡浩賽後僅簡短表示，會再向高柏鎧了解狀況。

夢想家此役開賽就拉出9：0攻勢，無奈氣勢只維持半節，班提爾拿下全隊最高20分，蔣淯安與馬建豪各有17分進帳，簡浩指出，輸球主因是防守策略，「防守沒有交代好、太多漏洞，教練團要回去檢討。」

