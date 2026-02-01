自由電子報
體育 即時新聞

TPBL》19度互換領先 「豹」走勝利

2026/02/01 05:30

雲豹克羅馬（右）單場貢獻26分、13籃板雙十成績。（TPBL提供）雲豹克羅馬（右）單場貢獻26分、13籃板雙十成績。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園雲豹昨靠陣中得分王克羅馬末節挺身而出，全場攻下26分、9抄截，率隊以92：88力退新竹攻城獅，戰績14勝5敗穩居聯盟龍頭，領先攻城獅3.5場勝差。

暫居前2名的雙雄昨戰得難分難捨，打完前三節以67：67平分秋色，克羅馬在決勝節跳出來，頻頻在中距離得手，單節7投5中拿下10分，加上林信寬此節也有7分演出，團隊在第四節逼出對手7次失誤，收下主場6連勝。

克羅馬末節當英雄

兩隊此役共19次互換領先，克羅馬上場38分鐘繳出26分、13籃板、6助攻、9抄截的全能表現，林信寬替補上陣外線5投3中挹注14分，主控高錦瑋挹注11分、6助攻。

「上了場就是要展現渴望，」林信寬對於下半場的發揮表示，因為渴望對球隊做出貢獻，在場上就拚盡全力衝刺、製造快攻得分，「球隊有很多非常好的球員，我就是把最簡單的事情做好。」

攻城獅苦吞2連敗，德魯貢獻17分、10籃板，一哥高國豪14投6中拿下本土最佳16分，他坦言，沒有贏下拉鋸的比賽很可惜，關鍵時刻把握度與命中率都可以表現得更好，「但未來若遇到相同情況，我們可以更有經驗來處理。」

