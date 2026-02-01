PLG》誰能打倒衛冕軍? 獵鷹搶頭香

陳范柏彥找回手感，是獵鷹打爆猿隊功臣之一。（PLG提供）

斬斷領航猿11連勝

〔記者林岳甫／綜合報導〕台鋼獵鷹昨在主場成大體育館，洋將多比攻下27分及「好搭檔」谷毛唯嘉、陳范柏彥聯手斬獲33分，獵鷹以110：84大勝桃園領航猿，成為本季首支打倒衛冕軍的隊伍，斬斷猿隊的開季11連勝紀錄。

獵鷹前一場在主場就把領航猿逼出一身冷汗，可惜最後於延長賽輸球收場。獵鷹昨開賽就展現驚人火力，首節砍進7顆三分球，全場進19顆刷新隊史紀錄，命中率高達45.2％，用三分球教訓衛冕軍。

陳范遲來的生日禮

日前滿26歲的陳范柏彥進帳15分，一甩連兩場得分個位數的低迷。他表示，近期表現不佳，沒有太多心情過生日，期間就努力練球，教練也不斷給予鼓勵，終於在此仗找回手感。谷毛唯嘉進帳18分外帶8助攻，他目前場均5.9助攻，穩居聯盟助攻王寶座。

上季拿隊史在PLG首冠的領航猿，本季平均贏對手多達15.3分，根本在聯盟獨大，昨表現不理想，單場僅拿84分為本季新低。領航猿4日將在東超對陣琉球黃金國王，總教練卡米諾斯相當看重這場比賽，昨決定給予更多球員上場機會，盼主力球員能有足夠體力迎接東超硬仗，「我想是我們自己調度的問題，但獵鷹真的打很好。」

