澳網》蕾巴金娜甜蜜復仇 一冠超值9千萬

蕾巴金娜扳倒球后，收下生涯第2座大滿貫金盃。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蕾巴金娜在澳洲網球公開賽女單決戰甜蜜復仇，6：4、4：6、6：4力退白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡，26歲哈薩克女將首度於墨爾本公園勇奪冠軍，也是職業生涯第2座大滿貫金盃。

扳倒球后 去年11月有吉兆

「這是場艱苦戰鬥，我感到非常自豪，真的是歡樂大滿貫！」蕾巴金娜2023年首闖澳網壓軸，但3盤慘遭莎巴蓮卡逆襲，如今她汲取教訓捲土重來，終於在傷心地扳倒宿敵，也自2022年溫網再添大滿貫金喜。賽後她感謝團隊支持：「很高興我們取得佳績，希望今年繼續保持這股強勁氣勢。」並向連4屆殺入決賽的莎巴蓮卡致意，「語言無法表達我的感受，還是要祝賀妳過去幾年取得的驚人成績，相信我們還能角逐更多決賽。」

請繼續往下閱讀...

面對熟悉彼此打法的莎巴蓮卡，蕾巴金娜挾著去年11月年終賽爭冠贏球的信心，開賽率先破發，順勢先馳得盤；儘管經驗豐富的頭號種子次盤反撲，纏鬥至盤末回破扳回一城，決勝盤蕾巴金娜頂住0：3落後壓力，力保冷靜專注接連雙破，一口氣倒趕5局滅火，斬斷球后開季11連勝，並獨享415萬澳幣（約9254萬台幣）冠軍獎金。

反觀莎巴蓮卡再度功虧一簣，連2年屈居亞軍，只能用白毛巾蓋住頭掩飾痛苦，整理情緒後她祝賀奪冠對手打出精彩網球，不忘向團隊搞笑說：「希望明年冠軍就能屬於我們了，對吧？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法