TPBL》雲豹3槍連發 擊潰戰神

雲豹本土一哥高錦瑋也有20分進帳。（TPBL提供）

麥卡洛、克羅馬、高錦瑋

雲豹麥卡洛昨攻下全隊最高26分，另有15個籃板。 （雲豹提供）

皆進帳至少20分

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL桃園雲豹昨靠3大得分手麥卡洛、克羅馬、高錦瑋都進帳至少20分，聯手以98：87力退台北戰神，收下3連勝，戰績15勝5敗穩居聯盟龍頭，領先第2的新竹攻城獅4場勝差。

雙方首節打完以21：21平分秋色，雲豹次節靠麥卡洛單節獨攬14分，打出31：20猛攻，帶著52：41領先進入下半場，易籃後一度將領先擴大至20分，末節卻突然陷入得分荒，雷蒙恩率領戰神展開反撲，在倒數1分半追到只落後6分，此時克羅馬再度挺身而出，貢獻關鍵火鍋與灌籃，澆熄對手反撲氣燄，締造主場7連勝。

麥卡洛攻下雲豹最高26分，另有15個籃板，克羅馬挹注22分、7籃板、5助攻，高錦瑋也有20分，小高指出，末節的進攻當機可能是受體力影響，導致命中率下滑，也打得過於焦躁，此役團隊是靠防守拿下勝利。

雷蒙恩帶頭反撲 功虧一簣

戰神全場發生21次失誤，基德貢獻19分、11籃板，新洋將梅克18投7中攻下18分、20個籃板，得分是來台3戰中最低，主控丁聖儒繳本土最佳13分，雷蒙恩12分有8分集中在第4節。總教練許皓程肯定子弟兵展現韌性，「落後20分還是沒有放棄，這是我們想要的精神，希望下一場再修正。」

