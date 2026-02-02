自由電子報
體育 即時新聞

TPBL》高柏鎧回神 夢想家勝率返5成

2026/02/02 05:30

高柏鎧（TPBL提供）高柏鎧（TPBL提供）

班提爾關鍵2罰 險勝海神

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家昨在主場以96：93險勝只有雙洋將的高雄海神，終止3連敗，勝率也重返5成，戰績11勝11敗暫居第4。

前役抱蛋 本役攻下雙十

上半場一度領先15分的夢想家，易籃後在海神步步進逼下，末節只有15分進帳，讀秒階段被追到1分差，最終靠班提爾關鍵2罰穩定陣腳，驚濤駭浪下守成。班提爾攻下全隊最高23分，前役1分未得的高柏鎧找回狀態，挹注18分、12籃板，忻沃克5記三分球拿下17分，蔣淯安貢獻14分、8次助攻。

夢想家面對只有雙洋將的海神卻陷入苦戰，蔣淯安不諱言，應該可以贏得更輕鬆，自己在戰況膠著時也發生失誤，必須負起責任，「每場比賽都有好跟不好的地方，從中學到東西才是最重要的。」

海神洋將布里茲克、賽克維奇都還有傷，昨僅登錄克力斯與奧迪傑2名外援，不過大部分時間都是輪流上場，奧迪傑出賽27分鐘拿下21分，克力斯上場26分鐘攻下16分、9籃板；于煥亞三分球14投6中飆進全隊最高22分、10助攻。

海神磨合洋將 輸在籃板

代理主帥朱永弘指出，會使用單洋主要考量兩位外援仍在磨合，加上團隊也有優秀的4號位胡瓏貿、呂威霆需要上場，他認為，此役其實有很大機率可以贏球，但被對手搶下22個進攻籃板，防守交代也不夠清楚，他語重心長表示，子弟兵應該展現更多對勝利的渴望，「要想贏，才有辦法贏。」

