體育 即時新聞

PLG》謝宗融挺身 捉拿勇士

2026/02/02 05:30

台鋼獵鷹謝宗融昨替補出發，決勝階段投進關鍵球，助隊奪勝。（PLG提供）台鋼獵鷹謝宗融昨替補出發，決勝階段投進關鍵球，助隊奪勝。（PLG提供）

獵鷹2連勝 穩居聯盟第2

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台鋼獵鷹本土長人謝宗融昨替補出發，拿下個人本季新高16分，外帶6個籃板，並在決勝階段投進關鍵球，助隊在主場以97：91力退富邦勇士，收下2連勝，戰績7勝6負穩固PLG聯盟第2。

開賽不到2分鐘 爆衝突

兩隊開賽不到2分鐘就打出火氣，勇士洋將古德溫進球後，防守的獵鷹後衛白薩不爽，直接衝上前用身體頂對方，引爆雙方肢體衝突，所幸裁判及時上前才沒讓事態擴大，兩人也都吞1次違反運動精神犯規。

首節一度落後17分的獵鷹，上半場打完以52：51反超，並在決勝節靠著多比、谷毛唯嘉、謝宗融連續得分，帶起9：0的攻勢突破僵局，當勇士追近時，謝宗融再次挺身而出，先是突破上籃得逞，接著又抓到關鍵進攻籃板擺進2分，奠定勝基。

拿下個人本季新高16分

謝宗融開季表現起伏，甚至出現過得分掛蛋的窘境，昨打出本季代表作，他說：「我想感謝隊友跟教練，一直相信我可以在場上做得到，也是因為堅信在場上做對的事情，才有今天的成果。」

獵鷹5人得分達雙位數，多比21分，谷毛唯嘉17分，貝納師13分、10籃板，翟蒙10分，領先勇士2.5場勝差。勇士以古德溫25分最佳，林志傑12分是本土最高，團隊出現22次失誤種下敗因。

