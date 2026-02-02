自由電子報
澳網》艾卡拉茲扳倒喬帥 締最年輕全滿貫

2026/02/02 05:30

西班牙球王艾卡拉茲昨於澳網封王，締造史上最年輕「全滿貫」紀錄。（美聯社）西班牙球王艾卡拉茲昨於澳網封王，締造史上最年輕「全滿貫」紀錄。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕22歲的西班牙球王艾卡拉茲昨於澳洲網球公開賽男單決賽，以2：6、6：2、6：3、7：5逆轉38歲塞爾維亞老將喬科維奇，首度奪冠也是生涯第7座大滿貫金盃，還締造史上最年輕集滿四大賽冠軍的「生涯全滿貫」紀錄。

奪生涯第7座大滿貫金盃

「沒人知道我為了贏得這座獎盃付出多少努力。」這是艾卡拉茲自去年底與執教7年的教練費雷羅拆夥後首度角逐大滿貫，他頂住壓力，一路過關斬將，最終扳倒喬科維奇，證明新世代王者實力，賽後英雄相惜向勁敵致意，「他絕對值得全場起立鼓掌。你們總說我取得驚人成就，但你所做的一切才真正鼓舞人心，不僅是網球選手，對全世界運動員都是如此。」

艾卡拉茲克服失誤過多丟掉首盤的不利開局，次盤重振旗鼓，大角度擊球與驚人速度壓制狀態下滑的喬科維奇，不但連下兩城超前，球風全面的他第4盤越戰越勇，盤末連秀美技化解危機，激戰逾3小時出線，榮膺公開年代「生涯全滿貫」男單第6人，不讓地主拉沃、美國阿格西，及瑞士費德爾、同胞納達爾、喬帥等名將專美於前，更以22歲又272天的年紀超越納達爾的24歲102天紀錄。

喬帥澳網決戰10連勝告終

喬科維奇在4強戰鏖戰5盤險勝義大利衛冕者辛納已耗盡體能，擋不住艾卡拉茲逆襲，澳網決賽10連勝遭終結，依舊無緣大滿貫25冠，他自嘲：「你還很年輕，和我一樣，所以未來10年裡，我們還會多次相遇。」

