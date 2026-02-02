經典賽球星保險談不攏 波多黎各揚言退賽

林多（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕世界棒球經典賽3月即將開打，昨卻傳出原本眾星雲集的波多黎各因多位球星無法出賽，在戰力大打折扣下，該國棒球總會主席奎里斯接受媒體訪問時，透露考慮退出經典賽。

MLB與球員工會與保險公司協商

波多黎各前5屆經典賽都未缺席，並在2013、17年兩度獲得亞軍。在陣中球星林多、柯瑞亞、守護神狄亞茲都因保險問題無法出賽下，考慮退賽。波多黎各是A組預賽地主國，同組還有加拿大、哥倫比亞、古巴、巴拿馬，若退賽對賽程等安排影響甚鉅。

請繼續往下閱讀...

美媒報導，賽事共同主辦方大聯盟與球員工會正與保險公司協商，希望他們重新檢討並調整部分核准決定。

自上屆經典賽後保險審查更加嚴格，舉凡前一季待過60天傷兵名單、前一季最後3場因傷缺席2場以上、前一季8月最後一日前進傷兵名單、季後曾動過手術、生涯接受過2次以上手術球員，承保機率都銳減。

此外，選手年齡也是承保考量因素，即將滿37歲的委內瑞拉游擊手羅哈斯，就因新制規定球員一旦滿37歲就無法為合約投保，未能代表母國出戰，讓他大為光火。

道奇總教練羅伯斯昨則宣告，二刀流大谷翔平不會在經典賽投球。美媒也猜測，對於去年6月才剛重返投手丘的大谷來說，在保險審核方面，以投手身分出賽獲得批准的可能性很低，或許是主因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法