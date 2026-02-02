自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽球星保險談不攏 波多黎各揚言退賽

2026/02/02 05:30

林多（資料照，法新社）林多（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕世界棒球經典賽3月即將開打，昨卻傳出原本眾星雲集的波多黎各因多位球星無法出賽，在戰力大打折扣下，該國棒球總會主席奎里斯接受媒體訪問時，透露考慮退出經典賽。

MLB與球員工會與保險公司協商

波多黎各前5屆經典賽都未缺席，並在2013、17年兩度獲得亞軍。在陣中球星林多、柯瑞亞、守護神狄亞茲都因保險問題無法出賽下，考慮退賽。波多黎各是A組預賽地主國，同組還有加拿大、哥倫比亞、古巴、巴拿馬，若退賽對賽程等安排影響甚鉅。

美媒報導，賽事共同主辦方大聯盟與球員工會正與保險公司協商，希望他們重新檢討並調整部分核准決定。

自上屆經典賽後保險審查更加嚴格，舉凡前一季待過60天傷兵名單、前一季最後3場因傷缺席2場以上、前一季8月最後一日前進傷兵名單、季後曾動過手術、生涯接受過2次以上手術球員，承保機率都銳減。

此外，選手年齡也是承保考量因素，即將滿37歲的委內瑞拉游擊手羅哈斯，就因新制規定球員一旦滿37歲就無法為合約投保，未能代表母國出戰，讓他大為光火。

道奇總教練羅伯斯昨則宣告，二刀流大谷翔平不會在經典賽投球。美媒也猜測，對於去年6月才剛重返投手丘的大谷來說，在保險審核方面，以投手身分出賽獲得批准的可能性很低，或許是主因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中