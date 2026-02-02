中信兄弟今開訓 再添美籍打教

中信兄弟今天上午將在屏東中信園區開訓。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕去年台灣大賽鎩羽而歸的中信兄弟，今天上午在屏東中信園區開訓，昨天宣布增聘二軍打擊教練、28歲年輕美籍教練歐文揚（Owen Young），今年全隊4位美日外籍打擊教練，平均年紀僅32歲，能否合力將「台製打線」火力最大化，被賦予眾望。

中信美籍打擊教練歐文揚（中信兄弟提供）

歐文揚親叔是MLB狀元

歐文揚出身棒球世家，其父為打過美職13個賽季的楊恩（Dmitri Young）、叔叔則是前大聯盟選秀狀元D.楊恩（Delmon Young）。歐文揚前年仍在美國獨立聯盟出賽，之後加入國際知名的 Driveline 棒球科學訓練體系，轉任教練。

請繼續往下閱讀...

兄弟一、二軍合計4位外籍打擊教練，最年長的助理打擊教練詹姆斯也年僅36歲，一軍的西田明央33歲、剛自日職退役的後藤駿太32歲，外籍教練陣容頗年輕。據了解，兄弟部分外籍教練、選手，也已經抵台備戰春訓。

悍將後天開訓

7名日籍教練助陣

另一支金控球隊富邦悍將教練團同樣重用外力，多達7名日籍教練，創聯盟單一球隊新高紀錄，1月中旬教練、球員就已全員到齊，後天（4日）於嘉義稻江園區正式開訓，新任隊長、年度口號都是屆時公布。昨天，球團先公布新洋投威戈神、愛力戈已經抵台。威戈神2021年曾與樂天桃猿簽約，後來因家庭因素未能來台，這回正式投入中職。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法