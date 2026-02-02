自由電子報
卡位主戰捕手 張翔、陳統恩迎關鍵年

2026/02/02 05:30

張翔（資料照）張翔（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職今年有不少潛力捕手要競爭主戰捕手，同為2021年選秀的陳統恩和張翔都迎來關鍵年，陳統恩被中信總教練平野惠一點名是二號捕手候選，張翔更因林岱安FA轉隊，可望獲得更多上場機會。

陳統恩（資料照）陳統恩（資料照）

高宇杰力薦二號捕手

中信前兩年二號捕手上場機會不多，靠著高宇杰獨撐，成為繼葉君璋、洪一中後，中職史上第3位至少2次單季蹲捕百場的捕手，今年高宇杰若再破百，將是史上第一位連3年百場蹲捕的捕手，不過今年遇上競爭者陳統恩，本季有望扛下二號捕手。

陳統恩上季先發蹲捕17場無失誤，盜壘阻殺率5成，不僅捕手技能有料，平野前天更在講座透露，陳統恩是全隊最早到球場的人，休假日也會自主訓練，是高宇杰也推薦的二號捕手候選，「他必須把握住這次的機會。」

卡諾獅來台指導張翔

獅隊告別林岱安，主戰捕手由陳重羽一肩扛起，為了栽培2021年第2指名、平鎮高中出身的張翔，特別請來外籍客座捕手教練卡諾獅，春訓期間張翔的進化獲教練團高度肯定。

卡諾獅指出，張翔的動作流暢度，完全看不出他是大體型捕手，這是他的優勢與潛力，而他從本壘到二壘阻殺起跳時間已從原本的2.0秒，縮短至1.94秒。張翔表示，新球季的目標很明確，希望能擠進一軍名單，整季穩定為球隊貢獻。

