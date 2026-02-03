連22年入選明星賽 詹皇再寫新頁

火箭杜蘭特16度入選明星賽。（資料照，法新社）

41歲老將首度替補入選

2026年 NBA明星賽

〔記者梁偉銘／綜合報導〕湖人昨以100：112遭尼克逆轉，尼克寫下6連勝，輸球的詹姆斯仍收到好消息，這位41歲老將躋身明星賽替補名單，連續22年入選也創下NBA紀錄。

41歲湖人老將詹姆斯（右）躋身明星賽替補名單，連續22年入選也創下NBA紀錄。（路透）

「說實話，我倍感謙卑。這由各隊總教練們投票，所以我非常感謝大家，認可我在職業生涯最後階段表現。」詹姆斯寶刀未老，昨在客場攻守依舊全能，繳出22分、5籃板、6助攻，出場時也獲得紐約觀眾熱烈歡呼。賽後詹皇回應，能再度入選明星隊，對於自己和家人，甚至長期關注支持的球迷來說意義重大，「從內心來講，這份認可價值不凡，你的付出和努力最終獲得回報，感覺真的很棒。」

杜蘭特第16次打明星賽

身為聯盟現役最年長球員，詹姆斯雖然中斷連續21屆明星賽先發，22年來首度以替補身分共襄盛舉，仍持續堆高障礙，本季他出賽31場，場均21.9分、6.6助攻、5.8籃板的數據仍然出色，他說，「開季因傷缺席14場，我從未把入選明星賽當成目標。只想找回高水準比賽狀態，也知道自己擁有這個能力。」火箭老將杜蘭特同樣替補入選，將是生涯第16次打明星賽。

地主雷納德、哈登淪遺珠

本屆明星賽2月16日在快艇主場舉行，採取兩支美國隊與1支世界隊的循環賽制，詹皇湖人隊友東契奇已是世界隊先發，屆時場上老少對抗備受矚目。

儘管地主雷納德、哈登等球星都淪為遺珠，引發爭議，也讓總教練泰倫魯抱不平，「我很遺憾，雷納德是近6週表現最好的球員。」不過公鹿長人亞德托昆波因傷缺席，雷納德仍有望遞補。

