體育 即時新聞

PLG》洋基工程補2將 獵鷹今拚3連勝變數

2026/02/03 05:30

谷毛唯嘉（資料照）谷毛唯嘉（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼獵鷹上週接連擊退龍頭桃園領航猿、富邦勇士，收下2連勝，今晚要在主場迎戰開季1勝難求的洋基工程，挑戰本季首次3連勝。

柯瓦隆（洋基工程提供）柯瓦隆（洋基工程提供）

谷毛唯嘉打洋基有一套

獵鷹上週末在主場收下2連勝，除了洋將發揮，本土球員也打出競爭力。主力後衛谷毛唯嘉過去兩戰平均繳出17.5分、8助攻，尤其對領航猿之戰三分球5投4中，他本季3度碰上洋基平均可拿12.3分，還曾單場送出14次助攻。

烏國手及張傑瑋加盟新軍

聯盟新軍洋基開季至今苦吞7連敗，今晚作客台南，有機會趁對方4天3戰體力下滑奮力一搏。洋基昨宣布補強，網羅烏克蘭籍、202公分的柯瓦隆，及過去曾效力高雄鋼鐵人和新竹攻城獅的外籍生張傑瑋，柯瓦隆今天有機會「開箱」。

28歲的柯瓦隆曾是烏克蘭國手，上季則效力拉脫維亞聯賽，大多在歐洲打拚，這次來到台灣，他表示，希望攻守都能幫助團隊，也想多了解台灣文化。張傑瑋從UBA時期起在台灣籃壇打滾多年，他說：「希望把握機會，從防守做起，盼能為團隊帶來新氣象。」

由於李漢昇受傷，加上另一洋將傑克森將離隊，找來張傑瑋是希望能分擔球隊後場壓力，洋基總經理錢韋成說：「張傑瑋的身體對抗性和強勢球風，能為本土球員帶來更多刺激，並提升轉換快攻和防守強度。」

