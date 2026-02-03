羽球亞團賽今開戰 林俊易領銜出擊

林俊易（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2026亞洲羽球團體錦標賽今天在中國青島點燃戰火，台灣男團由「左手重砲」林俊易領銜出擊，搭配本季首度出賽的王齊麟／邱相榤等人，女團則由新台灣一姐邱品蒨、許玟琪領銜，力拚改寫隊史最佳成績。

每兩年舉辦一次的亞團賽，男、女子小組賽各有4小組，取分組前2晉級8強，過去台灣男、女團最佳成績都是8強。

麟榤配新賽季首秀

今年台灣一哥周天成缺陣，男單由林俊易領銜，加上王子維、李佳豪、戚又仁，男雙則有王齊麟／邱相榤、李哲輝／楊博軒、李芳任／李芳至，小組賽和香港、南韓同組。這次亞團賽也是麟榤配新賽季首秀，先前因邱相榤膝傷，兩人先休兵，但王齊麟表示，先前沒參賽也沒閒下來，還是照常訓練。

邱品蒨領軍女團

女團方面，女單由世界排名14的邱品蒨領銜，另外還有林湘緹、宋碩芸、許玟琪，女雙則有林芝昀／許尹鏸、許雅晴／宋祐媗和張淨惠／楊景惇。

許玟琪偏愛團體賽氛圍

許玟琪表示，平常公開賽大多都是為了自己的成績去拚，但團體賽不一樣，肩負國家榮譽的感覺，隊友們彼此也會互相加油打氣，很喜歡這樣的氛圍。

昨晚台灣隊選手也已經前往球場適應場地，這次女團小組賽要碰上南韓和新加坡，許玟琪表示，不會想太多，盡全力去打，好好享受比賽。

