體育 即時新聞

剛從中日龍退役 後藤執教初體驗

2026/02/03 05:30

〔記者林宥辰／屏東報導〕中信兄弟昨開訓日，公布一、二軍教練團，人數多達26人，職責分工精細，各司其職，日籍總教練平野惠一對打擊部門新成員充滿期待。

中信近幾年打擊部門持續以美國Driveline體系為訓練主軸，今年一軍打擊教練新聘後藤駿太、西田明央分別司職機制與策略，二軍則再添28歲美籍教練歐文揚，3人最年長的西田僅33歲，小1歲的後藤更是去年才剛自日職退役。

提到今年掌管一軍打擊的兩位日籍年輕教練，平野惠一說：「畢竟剛退役，最了解現代棒球，也最了解選手的心情，更能懂得怎麼陪伴選手。而西田以前是捕手，策略分析方面能協助的面向更多，很期待他們。」

認同平野觀念決共事

後藤駿太去年遭中日龍戰力外，結束日職一軍15季生涯，他坦言，曾有獨立聯盟隊伍詢問他加盟意願，但同時受到平野惠一邀約，他思考之後決定來台，「並不是立刻下決定，當中煩惱很久，但認同平野教練的棒球觀念，因此決定一起共事。」

捕手出身西田擬策略

西田明央透露，透過平野惠一邀約，決定來台。西田說：「有尋找兄弟相關影片，發現平野教練很熱情。實際看到的互動也是如此，教練跟選手保持好的關係。希望自己的加入，能和隊友們成為『意義上的兄弟』，大家一起拚總冠軍。」

