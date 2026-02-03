扛經典賽首戰？ 葉總看好徐若熙

葉總直言林家正若返台參加選秀，「味全會選他」。（資料照）

〔記者倪婉君／斗六報導〕徐若熙昨首次在軟銀進牛棚練投時，味全龍總教練葉君璋正在斗六球場帶隊進行春訓，對他的狀況依舊了解，也認為由他來扛經典賽台灣隊首戰是最適合人選。對於這次台灣隊主戰捕手林家正，葉總也予以好評，直言若他要返台參加選秀，「味全會選!」

味全龍總教練葉君璋。（記者廖耀東攝）

25歲的徐若熙在2019年季中選秀獲味全第2指名後，就在葉總的嚴密保護和調教下精進成長，去年季後和軟銀簽下最高總值1500萬美元大約。上週赴日之前，徐若熙並未先向台灣隊報到，而是隨味全在斗六練習，葉總透露，他之前進過幾次牛棚，球數已投到30球，「他牛棚時，我也有拍影片給軟銀看。」

徐若熙（左）昨首次在軟銀進牛棚練投，獲得總教練小久保裕紀好評。（取自福岡軟銀鷹IG）

徐若熙牛棚練投

獲軟銀教頭好評

徐若熙昨進牛棚練投40多球，受到總教練小久保裕紀好評，接受日媒聯訪後更表示，希望透過經典賽證明台灣是支強隊。葉總認為徐若熙的狀況不錯，在3月5日台灣隊首戰澳洲時，是合適的先發人選，「應該就是第一場直接讓他上。」

林家正若選秀

葉總打包票會選他！

對於暫無所屬球隊的林家正，葉總也透露之前他和鄭宗哲都有來味全練球，「兩人除了球技，也有內涵，是態度各方面都很好的球員。」今年中職選秀富邦悍將握有狀元籤，味全排在第2順位，葉總被問及若第1輪有林家正可選，則毫不遲疑地說會選。

今年拚打造全新冠軍隊

味全2023年奪冠後，過去兩年都未打進季後賽，葉總今年目標是打造全新冠軍球隊，對於個人只差28場、49勝就能達成執教千場和500勝並未去想，「這是要感謝球團給我機會，不是我個人成就，想這些也沒有意義，接下來就是每場比賽把自己的事情做好。」

