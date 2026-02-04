改穿00號 彭識穎「投」身教練

彭識穎（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／屏東報導〕中職各隊教練近年來年輕化，不少選手退役後在球團安排下轉任教練。33歲左投彭識穎近幾年表現不穩定，接受中信球團安排擔任二軍助理投手教練，期盼以自己長年鑽研的運科知識幫助球隊，10年球員生涯畫下句點。

鑽研運科 擔任二軍助理投教

彭識穎表示，「到了後期的明顯感受是，我的理解能力雖然不錯，但運動條件不如其他人。」去年他僅在一軍出賽3場、防禦率19.29，他坦言，遭戰力外後不久就接到球團詢問轉教練意願，當時也不太想延續選手生涯，因此答應轉任助理教練。

彭識穎選手時期就對運科有興趣，也希望透過運科幫助隊上其他選手，「不敢說自己很專業，但提早知道一些資訊，能用選手能理解的方式解釋，把想要呈現的東西呈現出來。」

重新出發 21號給學長李振昌

彭識穎不僅職務變更，也改穿「00」號球衣，將「21」號讓給學長李振昌，李振昌則在日前宣告，將舊背號交回球隊編制，停留在拿下東山再起獎的最美好結局。

彭識穎透露：「其實學長剛回國時，我就問過他是否需要把背號讓給他，他說我也穿很久，所以不需要。」如今轉換角色，他決定換新背號重新出發，也讓學長穿回昔日背號。

