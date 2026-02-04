兄弟內野卡位戰 張仁瑋、楊祥禾勤打底

楊祥禾（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／屏東報導〕以同時入選過12強台灣隊的二、游組合岳東華、江坤宇為首，中信兄弟內野競爭激烈，其他內野手得想盡辦法爭取出賽機會。去年出賽72場締造生涯新高的張仁瑋，年底在球團安排下再戰冬盟，而一、二軍尚未開轟的楊祥禾也在冬盟扛出首轟。

張仁瑋（中信兄弟提供）

張仁瑋內外兼備

去年出賽72場新高

回顧去年球季，張仁瑋坦言學到不少經驗，不管成功或失敗都是一種成長。去年春訓他開始嘗試外野守備，例行賽也分別在外野、游擊、三壘和二壘都有出賽紀錄。他透露，今年應該也會繼續兼練外野，也都還要學習。

楊祥禾守優於攻

恰恰特調打擊

2023年季中入隊的楊祥禾，去年一軍僅出賽6場，休賽季持續接受二軍教頭彭政閔「特調」，冬盟時有所發揮。他說，一直在尋找合適的打擊方式，今年有新的打擊教練，期望能學到更不一樣的技巧，「我自認是守優於攻的選手，面對競爭要把優勢展現、慢慢進步。」

楊祥禾今年把背號從「3」號改為從少棒到大學慣用的「6」號，而「6」號的原主人是已離隊的二軍跑壘教練威爾森。他說，教練曾說希望能一直穿自己慣用背號，因此他先選擇其他號碼，今年有空缺立刻跟管理說想穿回「6」號。

