自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

沒有榮工處就沒有現在的我！ 陳義信捐棒球文物給退輔會

2026/02/04 05:30

陳義信（左）捐贈棒球文物給退輔會，由主委嚴德發（右）代表接受。（記者林正堃攝）陳義信（左）捐贈棒球文物給退輔會，由主委嚴德發（右）代表接受。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕出身榮工棒球體系的原民會副主委陳義信，昨把珍藏多年的獎章、獎座與重要階段球衣捐給退輔會典藏，他強調，「沒有榮工處就沒有現在的陳義信！」受邀到場見證的台鋼雄鷹總教練洪一中看到陳義信捐出的多座中職個人獎，盛讚昔日搭檔：「現在很難看到20勝的投手了。」

包含國家隊25號球衣等藏品

陳義信捐贈數十件文物琳瑯滿目，最具代表性的4件藏品為：胸前有「中華民國」字樣的國家隊25號球衣、職棒生涯50勝比賽用手套、特等三級體育協會獎章、由退輔會製作頒發的1978年世界青少棒錦標賽冠軍紀念獎牌。

洪一中見證 盛讚昔日搭檔

四級棒球都在榮工度過的陳義信一度哽咽地說：「當年要不是退輔會成立榮工處、榮工棒球隊，就沒有現在的我，謝謝榮工的栽培。」

在兄弟象與陳義信同隊6年的洪總說，陳義信主投的比賽幾乎都是他蹲捕，在場上不管勝利的喜悅或失敗的酸楚都有，共同經歷兄弟象第一次3連霸是台灣棒球第一次高峰，看到陳義信那幾年拿到的勝投王、防禦率王等獎座，立刻浮現1992年兄弟拿到「金冠軍」後因為球迷太多把南京東路癱瘓，球員只好跟著球迷一路走回兄弟飯店的場景。

22勝並列中職單季最多勝投

陳義信在1993、94年連續2季獲20勝，迄今仍以22勝與王漢並列中職單季最多勝投，洪一中表示，陳義信的投球風格並不花俏，雖不像黃平洋有「七彩變化球」，控球卻非常精準，職棒早期每隊大約只有30名球員，分工沒有現在這麼細，保護投手的觀念也不足，單場投120、130球與單季投230、240局並不稀奇，「那個年代是用生命在投。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中