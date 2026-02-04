亞洲團體羽球錦標賽》男團逆轉香港 明打韓戰搶8強

王齊麟（左）聯手邱相榤（右）拿下第2點。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊昨在亞洲羽球團體錦標賽小組賽首戰以3：2逆轉香港隊，明天將對決南韓隊，力拚以分組第1晉級8強。

亞團賽2年舉辦一次，小組賽共分4組，取分組前2晉級8強，過去台灣男、女團最佳成績都是8強。

邱相榤膝傷謹慎

偕王齊麟奪第2點

台灣隊昨天迎戰香港，意外陷入苦戰，上個月奪下印度公開賽男單冠軍的林俊易，在第一點單打以17：21、15：21不敵李卓耀；今年首度出賽的王齊麟／邱相榤，隨後以21：19、22：20力退呂俊瑋／洪魁駿，為台灣隊扳回一城。

邱相榤去年底年終總決賽不慎傷到膝蓋，他透露，畢竟有傷在傷，其實不太敢跑，但經過首戰洗禮後，「我覺得下一場狀態應該可以更好。」

第3點男單，李佳豪以16：21、13：21栽在吳英倫拍下。背水一戰的台灣隊，先靠著第4點男雙李芳任／李芳至力挽狂瀾，21：10、21：13輕取李晉熙／楊盛才，壓軸登場的戚又仁再21：18、21：19力克19歲小將林家滔，驚險獲勝。

女團方面，台灣隊由世界排名14的邱品蒨領銜，加上林湘緹、宋碩芸、許玟琪，女雙林芝昀／許尹鏸、許雅晴／宋祐媗和張淨惠／楊景惇，今天首戰新加坡。

