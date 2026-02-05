自由電子報
東超聯賽》盧峻翔飆32分白忙 猿仍晉6強

2026/02/05 05:30

領航猿李家慷替補上陣繳出14分、3助攻。（桃園領航猿提供）領航猿李家慷替補上陣繳出14分、3助攻。（桃園領航猿提供）

葛拉漢傷退 琉球黃金國王逆襲

領航猿盧峻翔（右）昨在東超聯賽小組賽最後一戰，飆出全場最高32分，可惜未能阻擋對手逆襲。（桃園領航猿提供）領航猿盧峻翔（右）昨在東超聯賽小組賽最後一戰，飆出全場最高32分，可惜未能阻擋對手逆襲。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「夜王」盧峻翔昨在東亞超級聯賽小組賽最後一戰飆出全場最高32分，無奈洋將葛拉漢在首節傷退，少了重要禁區戰力，未能阻擋對手逆襲，最終以82：88不敵琉球黃金國王。領航猿目前戰績4勝2負，確定晉級6強季後賽，至於分組排名將視黃金國王和馬尼拉電氣之戰賽果。

領航猿賽前在小組賽取得4勝1負，昨天若贏球即可以分組第一搶下6強季後賽資格，甚至有望直取4強門票，在季後賽以逸待勞。

台灣球隊 陷日本客場輸球魔咒

盧峻翔過去兩場對上黃金國王合計拿下48分，昨他首節就火力全開獨攬15分、半場攻下21分，領航猿在他的帶領下，一度取得雙位數領先。但葛拉漢首節上籃後踩到對手的腳傷退後未能回歸，領航猿禁區戰力捉襟見肘，3節打完被追成74平，末節體力下滑，進攻也出狀況，慘遭逆轉，無法打破台灣球隊未能在東超日本客場贏球的魔咒。

盧峻翔的好表現獲得日本媒體關注，賽後直接向他提問，是否有意願來B聯盟打球？對此，他笑說：「目前還是會先效力領航猿，未來有機會還是會來，因為我滿喜歡這邊的氛圍和環境。」

領航猿昨3名球員得分上雙，盧峻翔貢獻32分、3籃板、2助攻，伯朗進帳19分、10籃板，李家慷替補上陣繳出14分、3助攻；琉球黃金國王方面，洋將庫利拿下全隊最高16分。

領航猿雖落敗，但比較和黃金國王及馬尼拉電氣的對戰仍占上風，已鎖定6強門票。

