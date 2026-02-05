分手快樂！ 哈登棄艇轉戰騎士

哈登（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA交易大限在即，快艇昨把「大鬍子」哈登送往騎士，換來後衛葛蘭德及一張2輪選秀籤；至於塞爾提克和公牛、灰熊與爵士等隊也都完成重量級買賣。

36歲的哈登本季為快艇出賽44役，場均25.4分、8.1助攻、4.8籃板、1.3抄截，直言這結局對雙方都有利，他能與騎士後衛米契爾攜手衝擊生涯首冠，26歲葛蘭德則讓快艇陣容年輕化，期待退休前再創佳績的哈登強調：「好聚好散，不需要互相傷害。」因為快艇有機會重建，自己離開洛城也能到東部圓夢，「我們度過極其精彩的兩年半，雖然沒達成冠軍目標，至少都很開心。這終究是門生意，各取所需大家都感到滿意。」

灰熊傑克森改當爵士

塞爾提克用後衛西蒙斯，從公牛交易老牌中鋒伍切維奇，省下逾2000萬美元（約6.4億台幣）豪華稅；「砍掉重練」的灰熊，把防守悍將傑克森等人送往爵士，換得3個首輪選秀籤為主的包裹。至於詹姆斯昨強攻全場最高25分，率湖人125：109踢館籃網，各界認為41歲詹皇擁有交易否決權，預計在湖人打完本季剩餘賽季。

林書豪參加明星週名人賽

此外，NBA明星週即將在快艇主場舉行，林書豪繼去年擔任新秀挑戰賽教練後，今年應邀參與名人賽，已退休的他重披戰袍，得與身高229公分長人佛爾、太陽老闆伊許比亞、6屆NFL明星艾倫，甚至《ESPN》知名記者查拉尼亞同場較勁。

