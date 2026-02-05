自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》台灣隊投手佔一半 張峻瑋驚喜入選

2026/02/05 05:30

台灣隊將在明天上午8點公布正選名單。（記者李惠洲攝）台灣隊將在明天上午8點公布正選名單。（記者李惠洲攝）

旅日投手狀況掌控中 旅美投手需對付時差

經典賽》台灣隊投手佔一半 張峻瑋驚喜入選軟銀徐若熙持續在宮崎隨一軍春訓。
（取自軟銀官網）

經典賽》台灣隊投手佔一半 張峻瑋驚喜入選台灣隊投手教練林岳平（中）觀察林詩翔（右）等投手群演練出手秒數。
（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕經典賽台灣隊30人名單明天揭曉，最受注目的投手群占一半，旅美投手都要在28日台灣隊赴宮崎時才能會合，屆時調整時差將成課題，但旅日投手的狀況都在掌控中，20歲的軟銀火球男張峻瑋也將成黑馬。台灣隊總教練曾豪駒表示，2月13、14日將進行兩場熱身賽，並強調：「名單之外的選手，並不是落選，他們還是在隊上做準備，在過程中如果有狀況，隨時可以替補。」

效力軟銀的張峻瑋將進入經典賽正選名單。（資料照）效力軟銀的張峻瑋將進入經典賽正選名單。（資料照）

集訓投手群 昨演練15秒出手

台灣隊昨由吳俊偉、林詩翔、莊昕諺、賴胤豪、韋宏亮輪番投球，並邀來林佾葳和王宇傑兩名業餘投手助陣，進行集訓以來的第2次LIVE BP（實戰投打練習）。投手丘後方擺上計時15秒的投球計時器，投手教練林岳平則在護網後方觀察，根據經典賽規定，投手在壘上無人15秒、壘上有人18秒內必須完成投球，比中職現行壘上無人18秒、壘上有人23秒更短。

林岳平不擔心旅日4投 「會強到讓人驚訝」

過去5屆賽事台灣隊有4次在預賽止步，關鍵在於投手群累計防禦率高達6.93，本屆賽事投手群的人數和使用方式，將成為決定戰績的重要因素。在名單取捨過程，曾豪駒坦言選擇上十分困難，他希望有比較多的投手去平均分擔局數，全力把他們最優質的球，去面對每一位打者。

但好消息是，林岳平表示旅日投手的狀況不必擔心，因為在日職2月1日開訓前依慣例必須調整到可以進入LIVE BP的狀態，因此屆時強度會很夠，他還透露26、27日台灣隊和軟銀、火腿的兩場交流賽「一定會強到讓人驚訝」。據悉不但在第1階段曾隨台灣隊集訓的古林睿煬、孫易磊會在火腿之戰出賽，徐若熙和張峻瑋也有望相繼在軟銀戰登場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中