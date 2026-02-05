經典賽》台灣隊投手佔一半 張峻瑋驚喜入選

台灣隊將在明天上午8點公布正選名單。（記者李惠洲攝）

旅日投手狀況掌控中 旅美投手需對付時差

軟銀徐若熙持續在宮崎隨一軍春訓。

（取自軟銀官網）

台灣隊投手教練林岳平（中）觀察林詩翔（右）等投手群演練出手秒數。

（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕經典賽台灣隊30人名單明天揭曉，最受注目的投手群占一半，旅美投手都要在28日台灣隊赴宮崎時才能會合，屆時調整時差將成課題，但旅日投手的狀況都在掌控中，20歲的軟銀火球男張峻瑋也將成黑馬。台灣隊總教練曾豪駒表示，2月13、14日將進行兩場熱身賽，並強調：「名單之外的選手，並不是落選，他們還是在隊上做準備，在過程中如果有狀況，隨時可以替補。」

效力軟銀的張峻瑋將進入經典賽正選名單。（資料照）

集訓投手群 昨演練15秒出手

台灣隊昨由吳俊偉、林詩翔、莊昕諺、賴胤豪、韋宏亮輪番投球，並邀來林佾葳和王宇傑兩名業餘投手助陣，進行集訓以來的第2次LIVE BP（實戰投打練習）。投手丘後方擺上計時15秒的投球計時器，投手教練林岳平則在護網後方觀察，根據經典賽規定，投手在壘上無人15秒、壘上有人18秒內必須完成投球，比中職現行壘上無人18秒、壘上有人23秒更短。

請繼續往下閱讀...

林岳平不擔心旅日4投 「會強到讓人驚訝」

過去5屆賽事台灣隊有4次在預賽止步，關鍵在於投手群累計防禦率高達6.93，本屆賽事投手群的人數和使用方式，將成為決定戰績的重要因素。在名單取捨過程，曾豪駒坦言選擇上十分困難，他希望有比較多的投手去平均分擔局數，全力把他們最優質的球，去面對每一位打者。

但好消息是，林岳平表示旅日投手的狀況不必擔心，因為在日職2月1日開訓前依慣例必須調整到可以進入LIVE BP的狀態，因此屆時強度會很夠，他還透露26、27日台灣隊和軟銀、火腿的兩場交流賽「一定會強到讓人驚訝」。據悉不但在第1階段曾隨台灣隊集訓的古林睿煬、孫易磊會在火腿之戰出賽，徐若熙和張峻瑋也有望相繼在軟銀戰登場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法