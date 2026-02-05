自由電子報
體育 即時新聞

悍將不一樣了 後藤承諾讓球迷開心

2026/02/05 05:30

悍將新教頭後藤光尊寫下新球季目標。（記者廖耀東攝）悍將新教頭後藤光尊寫下新球季目標。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕球團史從未打過台灣大賽、去年位居墊底的富邦悍將，休賽季大幅度整頓，昨春訓開訓典禮喊出「Blue Power 不一樣了」口號，日籍新總教練後藤光尊親筆在年度目標簽名板上寫下「台灣一」，宣告球隊目標與新氣象。

悍將開訓典禮喊出新球季口號「Blue Power 不一樣了」。 （記者廖耀東攝）悍將開訓典禮喊出新球季口號「Blue Power 不一樣了」。 （記者廖耀東攝）

新總教練宣示

年度目標台灣一

今年是富邦球團史第10個賽季，後藤光尊提到，今年對球隊而言有重要意義，他坦言：「過去富邦的粉絲們可能沒有一季真的感到開心。希望今年能用自己的力量，讓粉絲們感受到開心的一年。」

范國宸獲信任 回任隊長

悍將昨同時公布新球季正、副隊長。2023年曾擔任隊長的范國宸回任、曾峻岳則為投手隊長，野手、投手分別再安排戴培峰、陳愷佑，和廖任磊、李吳永勤為副隊長。

開訓致詞時，范國宸喊話：「今年有不一樣的開始，希望也有不一樣的結束。」而後藤提到，范國宸是成熟的選手，教練對他很信任，曾峻岳在終結者位置承擔重責，也期望他展現更多責任感。

悍將的「不一樣了」並非只是口號，領隊陳昭如透露，球團導入運科協助訓練，現已斥資破千萬。副領隊林威助說，既有的Trackman及Synergy等情蒐設備，和新啟用的「智慧牛棚」，能讓教練團更即時掌握選手狀況。

悍將最早來台的洋將是日籍鈴木駿輔、育成洋將阿部雄大，日前威戈神、愛力戈來台，洋投魔力藍、新洋砲邦力多前天抵達台灣，合計6人。對於洋將配置規劃，後藤光尊說現階段還不能透露，但他坦言，本土投手若能撐起輪值，更能運用洋打者，而投手群定位在目前春訓初期，還未完全決定。

邦力多透露，和台鋼雄鷹洋砲魔鷹熟識，多年前曾在多明尼加當過隊友，對於今年球季兩人是聯盟唯二外籍打者的競爭關係，邦力多笑說：「應該會很有趣。」

