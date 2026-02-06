自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

HBL》羽黑戰術奏效 東泰逆轉能仁

2026/02/06 05:30

東泰高中張勝淇。（記者陳志曲攝）東泰高中張勝淇。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕東泰高中昨在關鍵時刻搬出雪藏許久的「羽黑戰術」，主控全億、張勝淇不負眾望完美連線，最終就以73：71逆轉能仁家商，在HBL男子甲級8強首戰開出紅盤，累積前進4強的本錢。

東泰高中主控全億。（記者陳志曲攝）東泰高中主控全億。（記者陳志曲攝）

全億、張勝淇關鍵連線

東泰在12強還大勝能仁，但昨陷入苦戰，因為能仁三分球全場共飆進11顆，且命中率超過5成，令東泰主帥高丁國柱大喊「守不住！」不過，東泰此仗始終沒有大幅落後，並在末節持續反擊，最後1分鐘靠羅雄威先擺進2分，以70：69超前，接著許恩翔2罰中1，只是能仁呂宥叡7.1秒又搶下2分再次追平。

東泰此時喊出暫停，最後成功執行戰術，驚濤駭浪帶走勝利。高丁國柱賽後透露，他想到先前至日本羽黑高校移地訓練，看見羽黑多次演練關鍵時刻的進攻戰術，因此返台後也研發一套名為「羽黑戰術」，就是希望能在關鍵時刻派上用場。

東泰昨上半場有演練一次，當時並未成功，全億在暫停時告訴高丁國柱，「教練，我覺得我們能再試一次，因為對方可能不會注意到。」所以，東泰就用這套戰術，提議的全億也漂亮把球送給張勝淇，成功「準絕殺」能仁。

許恩翔攻下全隊最高23分，傳球功臣全億8分、9助攻，致勝英雄張勝淇斬獲12分，紀伍柏俊拿下10分，羅雄威繳出20分、14籃板。

潘彥銘大三元

松山勝彰縣成功

衛冕軍松山高中昨開賽陷入落後，不過在第2節就後來居上，此仗兩位射手任語璿、呂書瑋皆攻下20分，還聯手轟入10顆三分球，隊長潘彥銘繳出16分、12籃板、11助攻，繼12強賽對東山高中後再度完成「大三元」，松山以99：89戰勝彰縣成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中