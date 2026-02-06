HBL》羽黑戰術奏效 東泰逆轉能仁

東泰高中張勝淇。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕東泰高中昨在關鍵時刻搬出雪藏許久的「羽黑戰術」，主控全億、張勝淇不負眾望完美連線，最終就以73：71逆轉能仁家商，在HBL男子甲級8強首戰開出紅盤，累積前進4強的本錢。

東泰高中主控全億。（記者陳志曲攝）

全億、張勝淇關鍵連線

東泰在12強還大勝能仁，但昨陷入苦戰，因為能仁三分球全場共飆進11顆，且命中率超過5成，令東泰主帥高丁國柱大喊「守不住！」不過，東泰此仗始終沒有大幅落後，並在末節持續反擊，最後1分鐘靠羅雄威先擺進2分，以70：69超前，接著許恩翔2罰中1，只是能仁呂宥叡7.1秒又搶下2分再次追平。

東泰此時喊出暫停，最後成功執行戰術，驚濤駭浪帶走勝利。高丁國柱賽後透露，他想到先前至日本羽黑高校移地訓練，看見羽黑多次演練關鍵時刻的進攻戰術，因此返台後也研發一套名為「羽黑戰術」，就是希望能在關鍵時刻派上用場。

東泰昨上半場有演練一次，當時並未成功，全億在暫停時告訴高丁國柱，「教練，我覺得我們能再試一次，因為對方可能不會注意到。」所以，東泰就用這套戰術，提議的全億也漂亮把球送給張勝淇，成功「準絕殺」能仁。

許恩翔攻下全隊最高23分，傳球功臣全億8分、9助攻，致勝英雄張勝淇斬獲12分，紀伍柏俊拿下10分，羅雄威繳出20分、14籃板。

潘彥銘大三元

松山勝彰縣成功

衛冕軍松山高中昨開賽陷入落後，不過在第2節就後來居上，此仗兩位射手任語璿、呂書瑋皆攻下20分，還聯手轟入10顆三分球，隊長潘彥銘繳出16分、12籃板、11助攻，繼12強賽對東山高中後再度完成「大三元」，松山以99：89戰勝彰縣成功。

