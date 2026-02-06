自由電子報
HBL》 黃翊蓁扛一姊 永仁開紅盤

2026/02/06 05:30

永仁高中黃翊蓁繳出19分、13籃板，率隊大勝苗栗高商。 （記者陳志曲攝）永仁高中黃翊蓁繳出19分、13籃板，率隊大勝苗栗高商。 （記者陳志曲攝）

繳出19分、13籃板

〔記者林岳甫／新北報導〕進入換血期的永仁高中，昨眾將用拚勁彌補經驗不足的問題，加上上季新人后黃翊蓁繳出19分、13籃板、4助攻、4抄截，最終以75：58大勝苗栗高商，在HBL女子組8強賽開紅盤。

教練︰晉4就屬「超標」

永仁為上屆亞軍，但同時送走9位高三畢業生，本季以高一、高二球員為主，全隊僅黃翊蓁在上季有較多上場時間，全隊8強經驗值幾乎為零。主帥時超傑表示，本季就走一步是一步，畢竟球員太嫩，先用拚勁彌補，但有時進攻、防守會亂掉，「我們身為教練，工作就是讓球員努力穩定下來！」

時超傑認為，若真的躋身4強窄門，就屬「超標」演出，並為下季累積更多爭冠本錢。至於永仁想挑戰4強，最重要球員絕對是黃翊蓁，她上季高一就獲重用，並成為隊史第5位新人后，如今提前接班成為一姊。時超傑對這位大將寄予厚望，不過仍有進步空間，「黃翊蓁上季能專心進攻，畢竟有學姊罩，如今除了進攻，傳球策應等也需要進步才行。」

林念臻砍40分

南山轟倒淡商

南山高中林念臻昨轟生涯新高40分，帶隊以92：83打退隊史握有13座冠軍的淡水商工，南山本屆將尋求繼108學年後，再度晉級4強。

