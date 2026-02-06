自由電子報
體育 即時新聞

庫明加轉隊老鷹 勇士苦命人生落幕

2026/02/06 05:30

庫明加（資料照，路透）庫明加（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA本季交易大限今晨截止，勇士昨將23歲前鋒庫明加與射手希爾德送往老鷹，換回長人波辛傑斯，庫明加在金州上演多時的「苦命人生」總算落幕。

勇士換回長人波辛傑斯

庫明加去年夏天與勇士完成2年續約，開季前12場都獲先發機會，但隨後就遭棄用，也讓他高喊「賣我」，在巴特勒因右膝前十字韌帶撕裂報銷後，他才重新獲得上場機會，不過接著也因膝傷缺陣，本季出賽20場，場均上場23.8分鐘，貢獻12.1分、5.9籃板、2.5助攻，如今終於如願離隊。

美媒指出，勇士近幾個月都將禁區大將波辛傑斯視為補強人選，希望能補進兼具護框以及外線能力的中鋒，與D.格林組成內線搭檔，不過他本季因姿勢性心搏過速症候群僅為老鷹出賽17場，自台灣時間1月8日後就未再出賽，何時能真正披上勇士戰袍仍是未知數。

獨行俠戴維斯改當巫師

另外，去年在驚天交易中與東契奇互換東家的10屆明星前鋒戴維斯也易主，被獨行俠在一筆牽涉多達8名球員以及5張選秀籤的交易案送到巫師，獨行俠目前以19勝31敗在西部暫居第12名，此筆交易讓團隊總薪資降到豪華稅線以下，休賽季能獲更大的操盤空間。

