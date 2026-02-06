自由電子報
亞洲羽球團體賽》林俊易失手 我男團無緣分組第1

2026/02/06 05:30

林俊易（資料照）林俊易（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男團昨前兩點男單「左手重砲」林俊易、世界排名11的李哲輝／楊博軒，雙雙遭逆轉，最終2：3不敵南韓隊，無緣分組第1晉級8強。

由於南韓近年無出色的男單選手，台灣男團目標是在3點單打鞏固優勢，增加贏球本錢。不過，劇本想歸想，1月印度公開賽封王的林俊易，以21：18、11：21、15：21遭世界排名74俞泰彬逆轉，決勝局15：14領先被對方連得7分，種下敗因。

南韓目前有男雙世界排名第1的徐承宰／金元浩，即使徐承宰沒參賽，金元浩實力、經驗仍不容小覷，昨他在第2點男雙改搭趙松炫，以20：22、21：9、21：16逆轉李哲輝／楊博軒。

即使第3點王子維以21：19、21：17擊敗朴相龍，為台灣續命，王齊麟／邱相榤又以17：21、21：17、16：21栽在姜敏赫／奇東柱拍下，提前確定輸球，壓軸的戚又仁以21：17、21：13打退19歲小將趙賢祐，就無濟於事。

女團晉8 今挑戰日隊

女團方面，台灣僅第4點女雙許雅晴／宋祐媗搶下勝利，以1：4不敵由世界球后安洗瑩領軍的南韓隊，分組第2晉級8強，台灣女將今將挑戰女雙名將志田千陽領軍的日本隊。

