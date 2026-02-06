經典賽20隊今亮牌 台灣隊迎接6大挑戰

歷屆經典賽台灣隊首戰

記者羅志朋／專題報導

經典賽台灣隊對日、韓結果

第6屆WBC世界棒球經典賽將在3月5日開打，參賽20隊的30人正選名單今天亮牌，過去5屆台灣隊戰績慘淡，有4屆在預賽就慘遭淘汰，只有2013年打進8強，本報特別整理出6大挑戰，等著台灣隊突破。

經典賽台灣隊在國外巨蛋表現

一、國外巨蛋大逆風 10戰僅1勝

經典賽台灣隊總教練曾豪駒將率隊挑戰6大關卡。

（資料照）

主場神勇、客場神隱，這是過去5屆經典賽台灣隊殘酷寫照，隊史戰績5勝12敗，其中在洲際球場作戰拿下4勝3敗，在日本東京巨蛋和南韓首爾高尺巨蛋比賽，戰績是淒慘的1勝9敗，今年經典賽台灣隊再度進軍東蛋，極力告別悲情。

2013年複賽首戰，台灣隊一度有機會贏日本。（資料照）

翻閱經典賽歷史，2006、2009年預賽和2013年8強複賽台灣隊都在東蛋出賽，僅拿下1勝6敗，唯一1勝已是20年前打敗中國，2017年預賽在高尺巨蛋進行，台灣隊3戰全敗，國外巨蛋對Team Taiwan而言堪稱「地獄蛋」。

經典賽台灣隊過去在東京、首爾高尺巨蛋戰績慘烈，10場賽事僅拿下1勝。（資料照）

二、第1場非贏不可 吞敗必淘汰

旅美左投林昱珉可望扛1場先發。（資料照）

第一場比賽落敗必遭淘汰，這是台灣隊征戰經典賽的不變定律，2013年首戰扳倒澳洲，台灣隊預賽取得2勝1敗闖進8強複賽，也是隊史唯一1次晉級，其他4屆賽事首戰皆輸球、預賽遭淘汰，這屆經典賽台灣隊首戰將在3月5日強碰澳洲，比賽勝負絕對是關鍵指標，重要性不亞於8日對南韓。

2013年經典賽台灣擊敗澳洲旗開得勝。（資料照）

其實不只經典賽，過去3屆世界12強賽台灣隊首戰輸球同樣遭淘汰，只要拿下首戰勝利就能晉級複賽，2024年台灣隊就是在首戰扳倒南韓，一路過關斬將，冠軍戰完封勝日本登頂，可見一級國際賽事首戰勝負的重要性。

三、突破日韓封鎖線 拚對戰首勝

台灣隊連續兩屆世界12強賽打敗南韓，更在2024年12強賽冠軍戰完封勝日本，然而經典賽史上台灣對日、韓6戰全敗，其中對日本2敗、對南韓4敗，這屆經典賽台灣隊力拚對戰歷史性首勝。

事實上，WBC台灣對日、韓並非沒有贏球機會，2013年對日本、2017年對南韓都鏖戰到延長賽第10局才落敗，特別是經典的台日大戰，台灣隊更是一路壓著日本打，最終氣力放盡惜敗，林智勝曾說，午夜夢迴都會想起這場比賽，非常不甘心。

四、左投先發求開胡 交給林昱珉

經典賽台灣隊17戰共推出3名左投先發，包括2013年陽耀勳對南韓、2017年陳冠宇對南韓、2023年陳仕朋對古巴，這3場全數落敗，今年經典賽旅美左投林昱珉可望扛1場先發，只要台灣隊贏球就能揮別陰霾。

歷屆經典賽台灣隊總計拿到5勝，其中潘威倫包辦2勝，2006年對中國先發、2013年對荷蘭中繼各進帳1勝，另外，王建民在2013年對澳洲先發奪勝，2023年黃子鵬對荷蘭先發、呂彥青對義大利後援拿到勝投。

五、隊史單屆勝場數 天花板2勝

過去5屆經典賽台灣隊不管怎麼打，最多就是2013、2023年的2勝，2009、2017年更以0勝收場，今年經典賽預賽台灣隊必須打敗澳洲、捷克、南韓，才能突破天花板，歷屆賽事台灣對歐洲和大洋洲球隊的戰績是4勝1敗，打得相對順手，只是對南韓非常苦手，4戰全敗。

六、預約邁阿密機票 讓口號成真

第1、2屆屆經典賽晉級8強就能進軍美國，接下來3屆要拿到4強門票才能在美國出賽，無論賽制如何，台灣隊都不曾打到美國，今年只要晉級8強就能前進邁阿密，在馬林魚主場龍帝霸公園球場熱戰，有機會交手超級強權多明尼加、委內瑞拉，這屆經典賽集訓期間台灣隊喊出的口號是「打到美國、前進邁阿密」。

