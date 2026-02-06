經典賽》台澳點燃C組戰火 白襪內野手有戲

白襪米德加入澳洲隊。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽今天公布各國30人名單，台灣隊開幕戰對手澳洲隊昨提前宣布，效力白襪隊的25歲大聯盟好手米德將在名單中，生涯首度出征國際賽，亦是台灣隊必須警戒的對手。

米德首度披澳洲戰袍

在澳洲隊宣布確定入選30人名單，米德直呼迫不及待要到日本向澳洲隊報到，「我期待加入國家隊已經很久了，也對這次前往日本的陣容感到非常興奮。穿上澳洲隊戰袍，是每個在澳洲長大的球員都會夢想的事，能為國家出賽，我感到非常驕傲。」

請繼續往下閱讀...

澳洲隊不只有米德，包含37歲投手罕德瑞克斯、史上首位澳洲籍選秀狀元巴札納都是先前澳洲隊暗示可能在名單中的美職好手，就看今天公布的正式名單是否入列，一旦他們都參戰，將是台灣隊情蒐團隊的重點調查對象。

澳洲隊將在16日至28日到東京都府中市訓練，並在府中市棒球場打5場自辦熱身賽，但在集訓和自辦賽中，包括米德等大聯盟好手都不會參加，只會有非大聯盟所屬選手報到，最快可能要到28日在宮崎才會全員到齊。

美國媒體《cbssports》推出20隊戰力分析，完全不看好台灣隊，評估排名18，只贏過捷克和巴西。澳洲排名15，還在台灣之前。美國和日本排在前兩位，也是奪冠熱門。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法