布雷克、德保拉 旅台軌跡激似

布雷克（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中職各隊洋將編制陸續敲定，統一獅和中信兄弟近代最長壽洋投布雷克、德保拉再戰2026年，邁向旅台第7個球季，2人去年球季都投得不如意，今年在競爭激烈的洋將陣型中力拚反彈，各自叩關隊史紀錄。

邁向第7季 力搏東山再起

31歲的布雷克和37歲的德保拉都從2020年奮戰至今，每一年都同場對決，合計交手10次，德保拉取得4勝3敗佔上風，布雷克則是3勝4敗，不過兩人去年各自受傷痛和球威下滑的影響，第1次同時在季中被球團註銷，無緣奮戰到季後賽。

布雷克去年依舊貢獻符合規定局數的122局，戰績7勝9敗，由於他跟獅隊有複數年合約，加上季中狀態已下滑，球團擔心影響隔年表現，因而在831大限洋將割捨他，而今年布雷克首要課題即是球速，去年最速僅145公里寫下中職生涯最低紀錄。已累積50勝的布雷克，今年力拚復活挑戰王漢56勝的隊史洋投最多紀錄，不過昔日御用捕手林岱安轉隊，「布岱配」已成絕響。

2025年對德保拉來說更是煎熬，他在6月4日傷退，更因未經同意自行退場而引發軒然大波，最終留下生涯單季新低的52.1局、5勝，中斷連續5季雙位數勝投紀錄，無緣追平勇壯連6季壯舉，但他仍獲得中信續約，帶著71勝叩關2026年，劍指鄭凱文82勝的兄弟隊史紀錄。

味全龍伍鐸成為史上首位以「本土洋將」身份出賽的外籍球員，今年將是他在中職的第12個球季，也是史上最長壽。

