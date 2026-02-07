自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》台灣隊投手海 至少9人能投長局數

2026/02/07 05:30

歷屆經典賽台灣隊投手戰力歷屆經典賽台灣隊投手戰力

〔記者羅志朋／台北報導〕大聯盟昨公布經典賽20隊30人正選名單，台灣隊挑16名投手包含9名旅外都是隊史最多，由12強王牌林昱珉和旅日雙星徐若熙、古林睿煬領銜，目標突破澳洲、南韓夾擊，挺進8強複賽前進美國。

2026年經典賽台灣隊名單2026年經典賽台灣隊名單

帶16投隊史最多

經典賽台灣隊將在隊長陳傑憲帶領下，前進東京巨蛋挑戰晉級8強。（資料照）經典賽台灣隊將在隊長陳傑憲帶領下，前進東京巨蛋挑戰晉級8強。（資料照）

因應連4天高張力賽程

林昱珉（資料照）林昱珉（資料照）

過去5屆經典賽台灣隊防禦率高達6.93，上一屆帶14投，旅外僅鄧愷威、宋家豪，即使團隊打擊率3成17、OPS攻擊指數8成96、5轟都是隊史最佳，但團隊防禦率是慘烈的7.20，導致預賽分組墊底，本屆從資格賽打起。

徐若熙（資料照）徐若熙（資料照）

過去經典賽台灣隊都挑13、14投，今年鄧愷威、宋家豪相繼辭退，選進包括林昱珉、徐若熙、古林在內的9名旅外投手，加上7名中職投手，一口氣帶16投隊史最多。台灣隊投手教練王建民指出，考量以近況為主，還有旅外投手球數限制，希望用較多投手分擔局數。

古林睿煬（資料照）古林睿煬（資料照）

由於經典賽有用球數和休息天數限制，旅外投手所屬球隊又有「額外限制」，加上台灣隊預賽連打4天和上一屆震撼教育，台灣隊決定多帶投手，至少有9人能投長局數，可擔任先發或長中繼，教練團調度空間更充裕。

只是，2月底旅美投手才赴日本宮崎與球隊會合，時差調整和近況掌握都是難題，上一屆鄧愷威直到大賽前夕才加入，結果首戰對巴拿馬中繼投7球，1人次都沒解決就失3分，狀態顯然沒調整到位。王建民認為，旅美投手的時差是問題，但狀態調整上應該沒問題，球員在母隊會幫他們做調整。

陳冠宇領銜左投

3度參戰台灣隊最年長

台灣隊帶3左投包括林昱珉、林維恩與陳冠宇，其中35歲的陳冠宇是陣中最年長球員，原本他有意辭退，在台灣教頭曾豪駒多次請託下，終於點頭參賽，成為史上第1位各參戰3次世界12強和經典賽的選手，也是經典賽首位3屆參賽的台灣左投。

這屆預賽台灣隊與日本、南韓、澳洲、捷克同分在C組，分組5取2晉級8強，台灣隊首戰澳洲、最終戰對南韓都至關重要。

