體育 即時新聞

球評觀點》選材方向若不變 宋晟睿一定入選

2026/02/07 05:30

宋晟睿（資料照）宋晟睿（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕本屆經典賽台灣隊30人名單堪稱一時之選，仍有遺珠之憾備受球迷討論，包括去年資格賽大放異彩的宋晟睿、12強奪冠成員戴培峰，和分別效力韓職、美職的投手王彥程、張弘稜。

球評潘忠韋認為，經典賽關鍵之一是投手數量要夠，「過去投手可能選14位左右，但因應大會用球數規定，旅美投手可能有母隊給的用球限制，帶16位投手是必要的，難免犧牲野手空間。」

台灣隊預賽連打4天，投手有必要多準備，加上野手還多了費爾柴德、強納森．龍兩位混血好手，內外野各再少1個名額。潘忠韋坦言，如果照以往的選材方向，宋晟睿勢必會入選，但陣型調整也在教練團考量內，為了連續4天、每一場都要贏的想法，以投手優先的思考方式安排，野手只能取捨。

王彥程、張弘稜

也被點名遺珠

至於投手取捨，潘忠韋認為，因應比賽高張力，大賽經驗和身體狀況或許也會被教練團優先納入考量。像被外界視為黑馬的軟銀投手張峻瑋，潘忠韋認為，教練團可能有掌握他的牛棚投球內容，日前也看到古林睿煬、孫易磊都在母隊春訓進入實戰投打，已有一定強度，教練團都能放心納入，「每次大賽一定都有遺珠，但我很認同這次投手數量較多，且能投長局數的投手也納入多人。」

