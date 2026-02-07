金鷲缺席經典賽 2大使訝異王彥程落選

樂天金鷲球團大使銀次（右）與岡島豪郎（中）來台擔任猿隊春訓客座教練。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天金鷲是今年唯一無人入選日本隊的日職球隊，連去年仍效力金鷲的王彥程也落選台灣隊，讓金鷲在經典賽星光黯淡，昨球團大使銀次與岡島豪郎就對王彥程的落選感到驚訝，「真的嗎？為什麼？」

王彥程（資料照）

樂天金鷲並非首度全員缺席經典賽日本隊，2006年就曾有過，相隔20年又遇上尷尬一幕，累積2次是日職唯一。原本宋家豪有機會參戰台灣隊，考量身體狀況辭退，加上前金鷲的王彥程也落選，只能靠中職樂天的陳晨威、林子偉和陳冠宇替「姊妹隊」爭光。

銀次、岡島指導猿春訓

岡島豪郎表示，王彥程是非常努力的選手，經常從早上5點就開始訓練，「我已經是比較早到球場練習的人，但每次抵達時，他都已完成訓練，希望他能好好完成個人目標。」王彥程去年季後轉戰韓職韓華鷹。

由於樂天教頭曾豪駒執掌台灣隊兵符，銀次透露，曾總過去擔任打擊教練時，自己有請益很多打擊的東西，即便日本跟台灣同屬C組，內心希望兩邊都能加油，「我覺得今年的台灣隊也很強！」

去年季後遭金鷲戰力外的25歲內野手永田颯太郎，也是兩名大使口中的「練習之鬼」，不阻止他就會練不停。永田強項是打擊，但近年在金鷲教練真喜志康永調教下，守備越來越好，兩人都看好他在今年中職選秀第1輪就被選中。

