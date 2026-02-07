自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

金鷲缺席經典賽 2大使訝異王彥程落選

2026/02/07 05:30

樂天金鷲球團大使銀次（右）與岡島豪郎（中）來台擔任猿隊春訓客座教練。（記者陳志曲攝）樂天金鷲球團大使銀次（右）與岡島豪郎（中）來台擔任猿隊春訓客座教練。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天金鷲是今年唯一無人入選日本隊的日職球隊，連去年仍效力金鷲的王彥程也落選台灣隊，讓金鷲在經典賽星光黯淡，昨球團大使銀次與岡島豪郎就對王彥程的落選感到驚訝，「真的嗎？為什麼？」

王彥程（資料照）王彥程（資料照）

樂天金鷲並非首度全員缺席經典賽日本隊，2006年就曾有過，相隔20年又遇上尷尬一幕，累積2次是日職唯一。原本宋家豪有機會參戰台灣隊，考量身體狀況辭退，加上前金鷲的王彥程也落選，只能靠中職樂天的陳晨威、林子偉和陳冠宇替「姊妹隊」爭光。

銀次、岡島指導猿春訓

岡島豪郎表示，王彥程是非常努力的選手，經常從早上5點就開始訓練，「我已經是比較早到球場練習的人，但每次抵達時，他都已完成訓練，希望他能好好完成個人目標。」王彥程去年季後轉戰韓職韓華鷹。

由於樂天教頭曾豪駒執掌台灣隊兵符，銀次透露，曾總過去擔任打擊教練時，自己有請益很多打擊的東西，即便日本跟台灣同屬C組，內心希望兩邊都能加油，「我覺得今年的台灣隊也很強！」

去年季後遭金鷲戰力外的25歲內野手永田颯太郎，也是兩名大使口中的「練習之鬼」，不阻止他就會練不停。永田強項是打擊，但近年在金鷲教練真喜志康永調教下，守備越來越好，兩人都看好他在今年中職選秀第1輪就被選中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中