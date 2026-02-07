自由電子報
體育 即時新聞

狀元對決落敗 佛拉格身心俱疲

2026/02/07 05:30

獨行俠佛拉格（左）與馬刺溫班亞瑪上演狀元對決大戲。（路透）獨行俠佛拉格（左）與馬刺溫班亞瑪上演狀元對決大戲。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺昨作客獨行俠，上演兩大狀元對決戲碼，雖然「旗子哥」佛拉格飆出全場最高32分，優於「斑馬」溫班亞瑪的29分，但馬刺靠著團隊戰力，終場仍以135：123收下3連勝，獨行俠則苦吞6連敗。

馬刺近5戰僅吞1敗狀況頗佳，昨日上半場也有不錯發揮，兩節打完已取得11分領先，但末節獨行俠展開反撲，一度追到1分差，新人王「城堡哥」卡瑟爾關鍵時刻跳出飆進三分球，助黑衫軍守下勝利。

馬刺昨團隊命中率達51%，命中17顆三分球，溫班亞瑪攻下全隊最高29分、11籃板、6助攻、3火鍋，數據相當全能，巴恩斯19分次之。獨行俠方面，佛拉格進帳32分、6籃板、4助攻，這也是他連續第4場比賽得分突破30分，成為繼喬丹、金恩、艾佛森和J.格林後，史上第5位能連續至少4戰轟破30分的菜鳥。

此仗最大焦點是這季狀元佛拉格和2023年狀元溫班亞瑪的對決，即便佛拉格繳出不俗數據，但沒能助隊止敗令他相當沮喪，他說：「這季在精神上、身體上都滿疲憊的，我比誰都渴望勝利。」不過，斑馬給予佛拉格好評，「他很有影響力，要防守他並不容易，但同樣的，要在他面前得分也很困難，尤其對於後衛來說，他是很會蓋火鍋的防守者。」

